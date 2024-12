PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA

Parliamo ancora di pronostici Serie B perché è tempo di vivere le partite che si giocano per la 18^ giornata: siamo arrivati al penultimo turno del girone di andata e dunque ad un passo dalla boa di metà stagione bisogna anche fare delle considerazioni su quanto stiamo vivendo, per esempio rimane bellissima la corsa alla promozione diretta perché ci sono tre squadre coinvolte per due posti, il Sassuolo comanda la classifica mentre Pisa e Spezia inseguono avendo anche preso vantaggio sul resto del gruppo, per quella che potrebbe realmente essere una lotta a tre sino al termine della stagione.

Si stanno tuttavia muovendo tante cose anche nelle altre posizioni, in zona salvezza soffre tantissimo il Cittadella ed è tornato a perdere anche il Frosinone, che dopo aver vinto due partite consecutive non è riuscito a superare il Sassuolo capolista rimanendo così in uno scenario drammatico, che al momento contemplerebbe la seconda retrocessione in serie. Non ci resta dunque che provare a stabilire quello che succederà sui vari campi, con l’aiuto dei bookmaker iniziamo senza indugiare oltre il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B per la 18^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: SASSUOLO PALERMO

Ecco dunque la capolista nei pronostici Serie B: si gioca Sassuolo Palermo, i neroverdi ormai sono lanciatissimi e stanno vivendo una stagione straordinaria che potrebbe portare al ritorno immediato nella massima serie, Fabio Grosso ha finalmente trovato la quadratura del cerchio e può gestire una rosa dal grande valore per questo campionato cadetto. Sarebbe così anche il Palermo che però non trova ritmo e, avendo perso in casa contro il Catanzaro, è stato scavalcato dai calabresi e in questo momento è fuori dalla zona playoff.

Urge dunque riprendersi, ma intanto l’agenzia Snai dà giustamente ragione al Sassuolo: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei neroverdi ha un valore che ammonta a 1,75 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo del Palermo porta in dote una vincita pari a 4,00 volte la posta in palio e infine il segno X, sul quale naturalmente dovrete puntare per l’eventualità del pareggio, vi consentirebbe di guadagnare una cifra che equivale a 3,80 quello che sarà stato l’importo investito su questa partita del Mapei Stadium.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA PISA

Interessante anche l’analisi di Modena Pisa con i pronostici Serie B, intanto possiamo dire che curiosamente la Snai concede il vantaggio del pronostico ai padroni di casa: abbiamo infatti un valore corrispondente a 2,55 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria del Modena, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi dell’affermazione del Pisa è accompagnato da una quota che equivale a 2,85 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul piatto, infine abbiamo il segno X per il pareggio che consentirebbe di guadagnare una somma pari a 2,95 volte la posta in palio.

Abbiamo comunque una situazione di equilibrio, bisogna dire che il Pisa dopo essere stato sorpassato dal Sassuolo ha continuato a produrre punti e grazie alla vittoria sul Bari è rimasto a contatto, allungando anche sullo Spezia e cementando quella che al momento sarebbe una promozione immediata. Il Modena arriva invece dalla preziosa vittoria di Reggio Emilia, contro la Reggiana: un successo nel sempre sentito derby che ha consentito ai canarini di allontanarsi leggermente dalla zona calda della classifica, ora però serve confermarsi per evitare guai peggiori.