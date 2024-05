Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 38^ giornata (oggi 10 maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 38^ GIORNATA

Ultimo appuntamento con i pronostici di Serie B, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: venerdì 10 maggio si gioca infatti la 38^ giornata, che sarà tutta in contemporanea come già avvenuto nel turno precedente. Alcuni verdetti, a dire il vero non pochi, sono già stati definiti: il Parma è promosso in Serie A, Lecco e Feralpisalò sono retrocesse in Serie C, credibilmente sono già ufficiali tutte le partecipanti ai playoff. Tuttavia, sarà comunque una giornata intensa: Como e Venezia infatti si giocano la promozione immediata e il pareggio potrebbe non bastare ai lariani, bisogna poi decidere la terza retrocessa e questo verdetto si incrocia ovviamente con il playout, ancora in forse.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 37^ giornata (oggi domenica 5 maggio 2024)

Insomma: vivremo un venerdì sera davvero appassionante con alcune squadre che inevitabilmente avranno le orecchie tese verso altri campi, e allora per scoprire davvero quello che potrebbe succedere facciamo la nostra solita analisi sui pronostici di Serie B, prendendo in considerazione le partite che riteniamo più interessanti e facendoci aiutare anche dai bookmaker ufficiali. Cominciamo allora, quasi naturalmente, dalle due gare che ci diranno chi accompagnerà subito il Parma in Serie A, anche perché in una di queste c’è un’altra squadra che deve ancora centrare il proprio obiettivo stagionale.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 36^ giornata (oggi mercoledì 1° maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: COMO COSENZA

L’analisi dei pronostici di Serie B parte da Como Cosenza: i lariani, fallito il primo match point a Modena, hanno ancora due punti di vantaggio sul Venezia ma la doppia sfida è a favore dei lagunari, dunque per essere certi della promozione bisogna vincere. Il contesto gioca comunque a favore del Como: il Cosenza non si gioca più nulla perché è salvo e fuori dai playoff, ottima stagione per i lupi che l’anno scorso si erano salvati solo attraverso il playout. In più siamo al Sinigaglia: la spinta del pubblico potrà fare il resto.

Così la pensa anche l’agenzia Snai, secondo cui il Como è largamente favorito: il segno 1 per la sua vittoria interna frutterebbe appena 1,27 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione del Cosenza vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a ben 9,00 volte l’importo che avrete scelto di investire. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 5,25 volte la giocata su questa partita della 38^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 35^ giornata: tutto scontato al Tardini? (27 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE B: SPEZIA VENEZIA

L’alta partita utile per la promozione nei pronostici di Serie B è Spezia Venezia. Qui il contesto è differente: i liguri devono ancora salvarsi, pareggiare potrebbe non servire perché la Ternana ha un solo punto di ritardo e gioca controla Feralpisalò già retrocessa, dunque rischio enorme per uno Spezia che solo nelle ultimissime battute del campionato ha trovato il ritmo giusto, anche se non a sufficienza per mettersi al sicuro. Il Venezia ha perso qualche punto sanguinoso lungo la strada, ma anche le sue rivali: si gioca tutto in 90 minuti, poi eventualmente saranno playoff.

Il fatto che lo Spezia sia ancora interessato alla partita ha fatto pensare chi ha puntato con la Snai che possa vincere: per questo il segno 1 per questa eventualità vale 2,05 volte la somma in palio mentre il segno 2 per l’affermazione del Venezia porta in dote una vincita che corrisponde a 3,15 volte la vostra giocata. I liguri insomma sono favoriti secondo il bookmaker; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 3,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto per questa partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA