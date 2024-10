PRONOSTICI SERIE B: POSSIBILI SORPRESE DOPO LA SOSTA?

Si riparte dopo la sosta e chissà se le due settimane trascorse dal precedente turno di campionato potranno favorire delle sorprese nei pronostici Serie B. Essendo giunti alla nona giornata, abbiamo naturalmente una base di informazioni ormai piuttosto ampia su qualità e debolezze delle venti squadre che compongono il campionato di Serie B 2024-2025, ma la pausa ha concesso tempo prezioso per lavorare a chi era in difficoltà e invece magari ha spezzato un momento felice per chi avrebbe volentieri continuato a giocare senza soste.

Ecco allora che potrebbe presentarsi particolarmente intrigante la nostra consueta panoramica sui favoriti e le quote per le varie partite che ci attendono – in questo weekend la suddivisione è di cinque partite al sabato e quattro di domenica, dopo il primo anticipo che è già andato in scena ieri sera. Proviamo allora a scoprire che cosa ci possono dire i pronostici Serie B su alcune delle partite più intriganti in questa nona giornata dei cadetti.

PRONOSTICI SERIE B: POSSIBILI FAVORITE SECONDO LE QUOTE

FOCUS BRESCIA SASSUOLO

Per i pronostici Serie B cominciamo logicamente dalle partite in programma già oggi, sabato 19 ottobre 2024, fra le quali potremmo mettere in copertina Brescia Sassuolo, perché parliamo del match fra due delle prime cinque nella classifica della Serie B 2024-2025. Prima della sosta il Sassuolo aveva vinto addirittura per 6-1 contro il Cittadella, anche se risultati di questo genere evidentemente indicano sia i meriti dei vincitori sia le colpe degli sconfitti; in ogni caso gli emiliani stanno bene, ma lo stesso si può dire del Brescia, che arriva dal pareggio nel derby contro il Mantova ed è comunque saldo in zona playoff.

La partita dello stadio Mario Rigamonti della città lombarda è quindi senza dubbio assai intrigante e questo spiega perché abbiamo messo in copertina proprio Brescia Sassuolo per i pronostici Serie B nel sabato pomeriggio della nona giornata. Per l’agenzia Snai partono favoriti i padroni di casa, magari grazie al fattore campo, ma davvero di poco: infatti una vittoria del Brescia (segno 1) è quotata a 2,55, mentre poi si sale a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio; la differenzierò è ridotta soprattutto con l’ipotesi di un successo esterno del Sassuolo, che varrebbe 2,80 volte la posta in palio sul segno 2.