Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 16^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: RIFLETTORI PUNTATI SULLA 16^ GIORNATA

Dopo un intenso turno infrasettimanale è nuovo spazio per i pronostici della Serie B. Con oggi, sabato 4 dicembre 2021 infatti entriamo nel vivo della 16^ giornata del campionato cadetto e tocca ora andare a vedere da vicino quote e previsioni per le sfide che ci faranno compagnia in questo fine settimana. Pure va subito detto che non per tutti i match sarà possibile fissare un verdetto netto, tenuto poi conto che giusto in settimana per l’appunto si è giocato e che infortuni, acciacchi e possibili turnover condizioneranno dunque le scelte degli allenatori e potrebbero avere effetti diretti sullo stesso incontro.

Anche alla vigilia della 16^ giornata di campionato dobbiamo dunque tenere conto di un certo grado di incertezza per i pronostici della Serie B: pure proviamoci e con il supporto delle quotazioni date dal portale di scommesse Snai, vediamo quali potrebbero essere le previsioni, almeno per le prime sfide della 16^ giornata di campionato, attese oggi, 4 dicembre.

PRONOSTICO BENEVENTO PORDENONE

Benché pure i ramarri siano di ritorno dalla prima vittoria ottenuta in questa stagione di campionato, per i pronostici della Serie B, alla vigilia della 16^ giornata, non esitiamo a concedere al Benevento il favore il successo. La squadra degli stregoni dopo tutto è in ottima forma e solo in settimana hanno ottenuto il secondo successo di fila (e il settimo in generale) ai danni del Vicenza. I ramarri invece approdano al Vigorito, sì forti di una vittoria, ma pure da fanalino di coda del campionato cadetto: appare dunque molto complicata l’impresa veneta.

PRONOSTICO LECCE REGGINA

Per la sfida tra Lecce e Reggina, i pronostici di Serie B pesano poi notevolmente in favore della squadra pugliese che pur sta vivendo un momento molto importante. La squadra di Baroni dopo tutto non mette il piede in fallo ancora da agosto e con merito è ora sul podio della graduatoria di campionato, con ben 28 punti all’attivo. Appare dunque improbabile che il cammino vincente dei giallorossi si fermi qui, specie contro una Reggina che ha messo da parte ben sconfitte di fila, di cui ò’ultima realizzata in settimana contro l’Ascoli.

