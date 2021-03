Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 26^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE PER LA 26^ GIORNATA

Siam pronti a dare il via a un nuovo appassionante turno infrasettimanale per il campionato cadetto e dunque è arrivato il momento di considerare i pronostici della Serie B per le sfide che ci faranno compagnia nella 26^ giornata. Dopo il bell’anticipo occorso solo ieri tra Venezia e Reggiana, si fa sul serio e dobbiamo analizzare quote e previsioni per le sfide che ci faranno compagnia oggi, 2 marzo 2021. Pure va detto che non per tutti i match sarà facile stilare un pronostico netto: siamo in un momento delicato della stagione e assenti e inevitabili turnover potrebbero condizionare e non poco l’esito finale. Comunque proviamoci e per alcune delle sfide della 26^ giornata di campionato, in programma oggi, martedì 2 marzo 2021, andiamo a vedere che ci riservano i pronostici della Serie B.

PRONOSTICO FROSINONE MONZA

Per il primo match in programma questo martedì, ecco che abbiamo già qualche difficoltà ad assegnare un pronostico nettissimo alla vigilia del fischio d’inizio. Certo la formazione brianzola è club in gran condizione e secondo forza del campionato cadetto, ma pure la sua vittoria contro il Frosinone non è affatto scontata.

PRONOSTICO ASCOLI PISA

Dopo l’incoraggiante pareggio rimediato contro il Pordenone per la formazione dei piceni potrebbe essere oggi nuova occasione di far bene, pur contro una squadra che registra un piazzamento migliore nella classifica. Va pure detto che i toscani non hanno mostrato gran condizione nelle ultime uscite e in un questo bollente turnover potrebbero anche lasciare il passo.

PRONOSTICO REGGINA EMPOLI

Davvero difficile, per i pronostici di Serie B non dare oggi il favore al successo all’Empoli. La squadra toscana è leader assoluta del campionato cadetto e prima indiziata alla promozione diretta nonostante la “pareggite” che ha colpito gli azzurri. Di contro però attenzione a una Reggina in gran forma, che sta lentamente risalendo verso la top ten.

PRONOSTICO VICENZA CREMONESE

Scontro diretto tra due club appaiati nella seconda metà della classifica: per i pronostici di Serie B si tratta di un verdetto affatto sicuro, pur considerato che arriva a pochi giorni da un gravoso turno. Pure va detto che se il Vicenza ha finora messo da parte 3 pareggi di fila, la squadra lombarda è riuscita a realizzare due successi negli ultimi due impegni, contro Brescia e Frosinone (ricordiamo qui un eccezionale 4-0).



