Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 35^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE E LE PREVISIONI PER LA 35^ GIORNATA

Pronti, dopo un piccolo momento di stop, a dare la parola al campo per le sfide della 35^ giornata di campionato, occorre andare a controllare anche i pronostici della Serie B, che la nostra redazione ha fissato alla vigilia di questo intenso sabato 1 maggio 2021. Pure prima di vedere quote e previsioni occorre precisare che non sarà sempre facile, per ogni match, fissare un verdetto netto: siamo ormai alle ultime 4 giornate di campionato (dove pure vige la contemporaneità del fischio d’inizio e dunque le 10 partite cominceranno tutte alle ore 14.00) e un gol, un episodio potrebbe decidere non solo dell’esito del match ma pure della conquista di obbiettivi stagionali, dalla promozione, fino alla lotta salvezza.

Vi è dunque grande tensione e grande incertezza in campo. Pur tenuto conto di questi fattori, proviamo a vedere per i principali match della 35^ giornata e con l’aiuto delle quotazioni date dalla Snai, che cosa ci dicono i pronostici della Serie B per le sfide di questo sabato 1 maggio.

PRONOSTICO FROSINONE PISA

Per i canarini questo sia momento veramente complicato, ma dopo qualche giorno di riposo extra, ci attendiamo un gran riscatto da parte dei ragazzi di Grosso oggi contro il Pisa, nella 35^ giornata. Il Frosinone è infatti a caccia di punti salvezza e tale urgenza sta convincendo i principali portali di scommesse a dare quote favorevoli ai giallazzurri nei pronostici di Serie B, per lo scontro con i toscani: vedremo se i padroni di casa riusciranno a fare scintille allo Stirpe. La Snai in ogni caso valuta il segno 1 a 2.15, contro il più alto 3.75 fissato per la vittoria nerazzurra.

PRONOSTICO LECCE CITTADELLA

Nella 35^ giornata di campionato i granata tornano in campo registrando una gran condizione dopo la bella vittoria ottenuta contro il Chievo nell’ultimo turno: pur questo non basta per vederli favoriti nella sfida di questo pomeriggio contro il Lecce. La squadra giallorossa e è grande favorita per i pronostici di Serie B, tenuto conto che i pugliesi sono seconda forza del campionati, impazienti di staccare il pass che li porterebbe in Serie A a fine stagione: oltre che club in forma eccezionale vista la lunga serie di vittorie che hanno alle spalle. Ci attende comunque una sfida davvero intensa: la Snai fissa il segno 1 a 1.85, contro il più alto 4.50 segnato per la vittoria avversaria.

PRONOSTICO REGGIANA PORDENONE

Sfida di non facile lettura per i pronostici della Serie B. Questo pomeriggio saranno padroni di casa i ramarri, che con solo 41 punti e la 13^ posizione in classifica ancora non sono affatto sicuri della salvezza a fine stagione. Sono invece impegnati in una strenua lotta per evitare la retrocessione gli emiliani: di ritorno dalla sconfitta maturata qualche giorno fa contro la Reggina, la squadra di Alvini è pronta a dare il massimo in campo oggi. La Snai concede qui valutazioni ben vicine, con l’X che pagherà la posta a 2.90.



