Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite, 2^ giornata (20-21 agosto)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE PER LA 2^ GIORNATA

La nostra analisi con i pronostici di Serie B è arrivata alla seconda giornata: inaugurato da Bari Palermo, il turno prosegue sabato 20 e domenica 21 agosto con le altre nove partite, che naturalmente ci regaleranno tante emozioni. È ancora presto per tracciare una sorta di bilancio sulla vera natura del campionato: siamo in agosto, si è giocata una sola giornata e dunque i risultati che ne sono maturati non possono essere presi in senso assoluto, anche se qualche rapida e iniziale valutazione si è già potuta fare.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 1^ giornata: cosa succederà al Sinigaglia?

Sabato del resto sono in programma almeno due big match, e dunque sarà interessantissimo scoprire come alcune delle principali candidate alla promozione riusciranno a districarsi in questi impegni; risponderà il campo, ma intanto noi nell’analizzare i pronostici di Serie B dobbiamo capire quali possano essere i fattori sensibili per determinare le previsioni delle varie sfide, iniziando proprio da quelle che il calendario ci presenta sabato 20 agosto. Senza indugiare oltre allora tuffiamoci nell’excursus sui pronostici di Serie B…

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 38^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: GENOA BENEVENTO

Genoa Benevento è certamente una grande sfida, uno di quegli incroci che potrebbero determinare la corsa alla promozione. Il Grifone è partito bene: non giocava una partita del campionato cadetto da 15 anni, è andato a vincere a Venezia e dunque per Alexander Blessin subito segno positivo. A differenza invece di quanto accaduto a Fabio Caserta: il suo Benevento ha perso in casa contro il Cosenza, sconfitta inattesa e che potrebbe aver già portato qualche malumore in seno alla squadra.

Serve ripartire di slancio, ma a Marassi sarà tutt’altro che semplice: lo pensa anche l’agenzia Snai, perché la squadra favorita secondo questo bookmaker è proprio il Genoa. Il segno 1 che identifica l’ipotesi della vittoria rossoblu è quotato 1,80 volte la posta in palio; anche meno rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, dunque alta (4,50) almeno relativamente la cifra che andreste a intascare in caso di segno 2, ovvero affermazione esterna del Benevento. Il pareggio, che viene regolato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto per questa partita di Serie B.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 37^ giornata: tutto sul match al Tombolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA