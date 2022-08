Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata (14 agosto)

RISULTATI SERIE B: SI GIOCA ALLE 20.45!

I risultati Serie B oggi, domenica 14 agosto 2022, ci regaleranno tante emozioni perché l’appuntamento è con ben sei partite della prima giornata, oltre la metà del totale di questo turno che apre il campionato di calcio di Serie B 2022-2023. Venerdì sera il via ufficiale, ieri sera altri tre anticipi, oggi però ci sarà il grosso, con ben sei partite attese in serata. Si comincia già prima di Ferragosto, sulla scia dell’esempio della Serie A, nonostante a dire il vero la Serie B non osserverà alcuna sosta particolare per i Mondiali Qatar 2022, ma questa partenza anticipata potrà aiutare a ridurre il numero dei turni infrasettimanali.

Andiamo però a ricordare subito quali saranno le ben sei partite che ci terranno compagnia oggi per i risultati Serie B: gli orari sono quelli estivi, dunque si comincerà alle ore 20.45 e ci saranno solamente incontri in prima serata, per la precisione Ascoli Ternana, Benevento Cosenza, Brescia Sudtirol, Modena Frosinone, Spal Reggina e Venezia Genoa. Naturalmente queste partite daranno il volto definitivo anche alla classifica di Serie B dopo la prima giornata, anche se il cammino è appena all’inizio di una lunga avventura.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

In copertina per i risultati Serie B, naturalmente per quanto riguarda le partite in programma stasera nella prima giornata, vogliamo mettere quello che potrebbe essere considerato il big-match, cioè Venezia Genoa. Si affrontano infatti immediatamente due delle tre retrocesse dallo scorso campionato di Serie A, che naturalmente puntano a tornare nella massima categoria. Soprattutto il Genoa è stato molto deluso da una retrocessione che ha chiuso circa 15 anni di presenze consecutive in Serie A proprio nell’anno del passaggio di proprietà, dunque il Grifone vuole essere solo di passaggio in Serie B.

Per il Venezia invece l’avventura in Serie A è durata un solo anno, ma ciò non diminuisce i rimpianti, perché la corsa salvezza è stata serrata e sarebbe bastato poco per cambiarne i destini. Adesso tuttavia risulta inutile pensare a ciò che non è stato, serve solo iniziare nel migliore dei modi il lungo cammino del nuovo e sempre difficile campionato di Serie B: vincere un affascinante scontro diretto sarebbe davvero un bel modo per festeggiare al meglio un Ferragosto già nel mezzo del campionato.

RISULTATI SERIE B: 1^ GIORNATA

ore 20.45

Ascoli Ternana

Benevento Cosenza

Brescia Sudtirol

Modena Frosinone

Spal Reggina

Venezia Genoa

CLASSIFICA SERIE B

Palermo, Cittadella 3

Bari, Parma, Cagliari, Como 1

Ascoli, Benevento, Brescia, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Reggina, Spal, Sudtirol, Ternana, Venezia, Pisa, Perugia 0











