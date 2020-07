Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite, 36^ giornata (24 luglio)

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B: le partite che prendiamo in esame oggi sono quelle della 36^ giornata, ne mancano due soltanto tre alla fine di un campionato che sta regalando tutti i suoi verdetti, oggi potrebbe consegnare la promozione al Crotone (dopo quella già centrata dal Benevento) ed eventualmente spedire in Serie C Trapani e Cosenza, o una sola delle due. Vedremo, di sicuro bisogna ancora definire il playout e la griglia dei playoff; ora però senza indugiare oltre possiamo valutare, con il consueto aiuto da parte dell’agenzia Snai che ha fornito le quote per le partite, in che modo potrebbero andare le cose sui campi e dunque iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B.

PRONOSTICO ASCOLI PORDENONE

Partita molto interessante quella del Del Duca: i marchigiani corrono per evitare di venire coinvolti nella corsa per non retrocedere, i ramarri sono ormai sicuri di giocare i playoff ma vogliono ovviamente provare a prendersi la semifinale senza passare dal primo turno, e quindi questo match esterno è importante per la squadra di Attilio Tesser. Che però non parte favorita secondo le quote emesse dalla Snai: il segno 2 per la sua vittoria infatti vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Assolutamente vicino ma comunque inferiore il valore che il bookmaker ha posto sul segno 1, per il successo dell’Ascoli: in questo caso il vostro guadagno ammonterebbe a 2,55 volte la giocata, mentre con l’eventualità del pareggio (segno X) la vincita corrisponderebbe a 2,80 volte la puntata.

PRONOSTICO CHIEVO CITTADELLA

Derby veneto davvero molto delicato: i gialloblu sono in un periodo negativo e stanno rischiando di lasciare per strada la possibilità di giocare i playoff, in bilico la situazione di un Cittadella che difficilmente raggiungerà subito la semifinale ma ha già dimostrato di poter fare strada attraverso gli spareggi. C’è equilibrio e lo si direbbe già sulla carta, ma l’agenzia Snai lo conferma ancora di più: il segno 1 per la vittoria interna del Chievo vale 2,55 volte la puntata, mentre per il successo esterno del Cittadella (segno 2) il valore della vostra vincita corrisponderebbe a 2,95 volte la somma messa sul piatto e dunque, puntando cifre basse, la differenza sarebbe assolutamente minima. Anche perché l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di vincere esattamente la stessa somma che guadagnereste con il colpo granata, cioè 2,95 volte la giocata che effettuerete con questo bookmaker.

PRONOSTICO COSENZA PISA

Calabresi per la salvezza, toscani per i playoff: è sensibilmente migliorato il passo del Cosenza nel girone di ritorno e nel post-lockdown, ma la situazione di classifica rimane brutta e soltanto i risultati che eventualmente arriveranno dagli altri campi potrebbero impedire la retrocessione in Serie C, magari anche attraverso un playout che adesso è un obiettivo già lontano. Il Pisa è in un grande momento e gli spareggi per salire in Serie A sono una possibilità concreta, così come la possibilità della loro vittoria che però, valendo 3,05 volte la puntata sul segno 2 (sempre secondo la Snai), ha un valore più alto rispetto al segno 1 per il successo del Cosenza, che porta in dote 2,50 volte quanto puntato e dunque fa dei lupi la squadra favorita per la partita del San Vito. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X, come sempre: questo bookmaker, nel caso in cui nessuna delle due squadre dovesse prendersi i tre punti, vi farebbe intascare una somma corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata.



