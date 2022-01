Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 19^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE PER LA 19^ GIORNATA

I pronostici di Serie B ci consegnano le quote e le previsioni per la 19^ giornata: si torna finalmente a giocare nel campionato cadetto, un paio di giorni fa abbiamo già vissuto due recuperi del turno precedente e, con Ternana Ascoli, è iniziata l’ultima di andata che finalmente viene disputata ad un mese di distanza o quasi, visto che la Serie B avrebbe dovuto giocare il 26 e il 29 dicembre ma le due giornate sono state completamente rinviate per l’aumentare dei focolai di Covid.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote: Perugia favorito nel derby (18^ giornata)

Adesso, tante cose possono essere cambiate anche se di fatto nessuno o quasi ha più visto il campo; sarà comunque interessante analizzare i pronostici di Serie B per questa 19^ giornata, che riparte con il Pisa già aritmeticamente campione d’inverno ma tanta incertezza per quanto riguarda tutte le posizioni della classifica. Noi, aspettando l’esito delle sfide, proviamo a indovinarlo con i pronostici di Serie B facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state stabilite dai bookmaker, e poi vedremo come andranno le cose…

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 17^ giornata: tutto sul big-match a Pisa

PRONOSTICI SERIE B: REGGINA BRESCIA

Anche in questo caso la partita pende chiaramente da una parte, anche se il fatto di essere al Granillo smorza leggermente il favore per il Brescia. Le rondinelle, reduci dal pareggio contro il Cittadella, hanno iniziato il 2022 con il secondo posto in classifica e Pippo Inzaghi vuole prendersi la seconda promozione dopo quella ottenuta con il Benevento, ma naturalmente sa che la concorrenza è folta e che ci sono almeno tre squadre – oltre a Pisa e Cremonese – che fanno paura e già sulla carta avevano qualcosa in più. La Reggina in teoria avrebbe potuto lottare in alta classifica, ma ha avuto una grave crisi: adesso deve guardare a evitare i playout, anche se ha tutto il tempo e le qualità per tornare nelle prime 8. Secondo la Snai, Brescia favorito ma appunto di poco: il segno 2 che identifica la vittoria lombarda vale infatti 2,90 volte la posta in palio, contro il valore di 2,50 che accompagna il segno 1, quello da giocare se pensate che a vincere sarà la Reggina. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte quanto puntato con questo bookmaker.

LEGGI ANCHE:

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: tutto sul match al Via del Mare, 16^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA