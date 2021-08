Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 2^ giornata (29 agosto)

PRONOSTICI SERIE B: SI CONCLUDE LA 2^ GIORNATA

Altro appuntamento con i pronostici di Serie B per la 2^ giornata: sono sei le partite che ci faranno compagnia domenica 29 agosto e che chiuderanno il turno, ancora una volta dunque l’ultimo giorno del fine settimana è quello che ha il maggior numero di gare nel calendario del campionato cadetto. Siamo solo all’inizio: è difficile dare un pronostico “forte” sulle varie sfide, anche considerando quanto successo settimana scorsa visto che le squadre nel frattempo possono essere cambiate (il calciomercato è ancora aperto) e bisogna sempre tenere in considerazione gli avversari.

Sia come sia, noi siamo pronti a tuffarci nell’atmosfera del viaggio all’interno dei pronostici di Serie B: come sempre prenderemo in considerazione le quote che sono state fornite dai bookmaker per avere un riferimento “ufficiale”, e andremo a valutare almeno le partite che riteniamo essere quelle più importanti o interessanti nell’ambito di questa domenica dedicata alla 2^ giornata, tra qualche ora scopriremo anche se le nostre previsioni si saranno rivelate esatte, vicine all’esito del campo o magari totalmente sbagliate…

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA CROTONE

Iniziamo allora a parlare dei pronostici di Serie B su domenica con Cittadella Crotone. Partita che sulla carta mette a confronto due candidate alla promozione: i veneti che hanno perso l’ultima finale playoff (e la seconda in tre anni) e i calabresi reduci dall’amara retrocessione. Se il Cittadella all’esordio ha vinto, regolando il Vicenza, al Crotone non è bastato segnare due gol per avere ragione del Como, che ha strappato un punto allo Scida: per i rossoblu c’è già voglia di riscatto, ma l’agenzia Snai ci dice che questa partita, pur in equilibrio, vede partire favorita la squadra di Edoardo Gorini che è accompagnata da un valore di 2,30 volte la posta sul segno 1, per la sua vittoria.

Come detto, le distanze tra le varie quote qui al Tombolato non sono amplissime: infatti il segno 2 che regola il successo esterno del Crotone vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre con il segno X – sul quale dovrete puntare per il pareggio – intaschereste una vincita equivalente a 3,00 volte l’importo investito. Come poi andranno le cose, ce lo dirà il campo tra qualche ora quando il match prenderà il via…

PRONOSTICI SERIE B: MONZA CREMONESE

Sempre per i pronostici di Serie B, ecco ora l’intrigante Monza Cremonese: partita davvero interessante, se pensiamo che i brianzoli sono l’osservata speciale dallo scorso anno e a maggior ragione dopo aver fallito l’anno scorso (per molti la squadra era da promozione senza riserve, si è fermata alla semifinale playoff) mentre i grigiorossi, dopo un’ottima rimonta targata Fabio Pecchia (confermato) che ha portato alla salvezza, si sono ripresentati al campionato cadetto rifilando tre gol al Lecce. Dunque, attenzione a quello che potrebbe succedere all’U-Power Stadium.

La Snai assegna i favori del pronostico al Monza: la quota posta sul segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,15 volte l’importo investito, ma non siamo lontanissimi con il valore che regola il segno 2 per l’affermazione esterna della Cremonese, visto che in questo caso il guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,45 volte la giocata. Vicino a questo numero abbiamo anche l’eventualità del pareggio, per la quale come sempre dovrete puntare sul segno 2: in questo caso abbiamo un guadagno che ammonterebbe a 3,20 volte la cifra che avrete scelto di giocare.



