Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata, oggi 22 agosto

RISULTATI SERIE B: SI INZIA CON REGGINA MONZA

I risultati Serie B oggi, domenica 22 agosto 2021, ci regaleranno la bellezza di sette partite che costituiranno la parte preponderante della prima giornata che apre il nuovo campionato di Serie B 2021-2022. La cadetteria si prende dunque uno spazio di primissimo piano alla domenica: un anticipo venerdì, altri due sabato, nessun posticipo invece lunedì e così alla domenica ecco sette partite che andranno a comporre in modo definitivo la prima classifica di Serie B in questo campionato che poi ci terrà compagnia per moltissimi mesi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Cittadella vince con gol di Frare, ma il VAR...

Si gioca tra il tardo pomeriggio e la sera, dal momento che siamo ancora ad agosto, dunque i primi due appuntamenti da segnare sono quelli delle ore 18.00 con Reggina Monza e Ternana Brescia. Il nuovo assalto del Monza di Berlusconi e Galliani alla promozione in Serie A parte da Reggio Calabria, dove la Reggina vorrà vivere subito una domenica da protagonista contro una delle corazzate del torneo, mentre in Umbria sarà interessante la sfida tra i padroni di casa dominatori della scorsa Serie C e dunque possibile mina vagante anche in Serie B e le Rondinelle che arrivano invece dai playoff raggiunti nello scorso campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B/ Diretta gol live score: la finale è Cittadella-Venezia!

RISULTATI SERIE B: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

In prima serata avremo invece ben cinque partite che completeranno definitivamente i risultati Serie B per la prima giornata del nuovo campionato cadetto. Fischio d’inizio alle ore 20.30 per Ascoli Cosenza, Benevento Alessandria. Cremonese Lecce, Crotone Como e Pisa Spal. Comincerà dunque dalle Marche il campionato del ripescato Cosenza, che a maggio era retrocesso ma è stato “salvato” a posteriori dall’esclusione del Chievo dal nuovo campionato. Curiosi gli incroci in programma a Benevento e Crotone, dove le due squadre padrone di casa entrambe retrocesse dallo scorso campionato di Serie A affronteranno invece due neopromosse dalla Serie C quali Alessandria e Como, che cercheranno di fare il colpo in sfide sulla carta assai complicate per piemontesi e lombardi. Cremonese Lecce sarà invece un test subito significativo per i giallorossi pugliesi che sono tra le candidate alla promozione in questa Serie B 2021-2022, infine si annuncia intrigante la partita fra Pisa e Spal, due squadre che puntano a conquistare un posto di spicco nella classifica del torneo cadetto.

Risultati Serie B/ Diretta gol live score playoff: tris Cittadella, via a Venezia!

RISULTATI SERIE B, 1^ GIORNATA

Ore 18.00

Reggina Monza

Ternana Brescia

Ore 20.30

Ascoli Cosenza

Benevento Alessandria

Cremonese Lecce

Crotone Como

Pisa Spal

CLASSIFICA

Perugia, Cittadella 3

Frosinone, Parma 1

Vicenza, Pordenone 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA