Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 4^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 4^ GIORNATA

Con i pronostici di Serie B possiamo parlare delle partite che si giocano per la 4^ giornata: il campionato cadetto torna a farci compagnia con un altro turno, vogliamo qui prendere in esame le partite che si giocano sabato 18 settembre provando a capire cosa potrebbe succedere in campo. Un avvio di stagione, per un torneo sempre molto appassionante e incerto sino all’ultimo, che ha già regalato qualche sorpresa: in testa due delle tre squadre non erano sicuramente attese, altre invece stanno faticando rispetto a quelle che erano le premesse.

Tra poco si tornerà in campo, e allora mettiamoci comodi e iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B: sarà davvero interessante scoprire quello che succederà nelle partite di sabato e domenica, per ora dunque possiamo selezionarne alcune – quelle che appaiono più interessanti – facendoci aiutare dalle quote ufficiali dei bookmaker per un punto della situazione e per ipotizzare un esito delle varie gare del fine settimana dedicato alla 4^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA COSENZA

Per i pronostici di Serie B facciamo inevitabilmente un salto in avanti, parlando delle partite del sabato: tra queste c’è anche Perugia Cosenza, una sfida che non avrebbe dovuto avere luogo ma che invece si presenta grazie alla riammissione dei lupi, che erano retrocessi l’anno scorso ma hanno poi preso il posto del fallito Chievo. Il Perugia invece è tornato a giocare in Serie B dopo una sola stagione in terza divisione; per il momento ha 4 punti e deve ancora trovare la giusta continuità, comunque positivo il pareggio di Frosinone. Il Cosenza ha battuto il Vicenza sabato scorso, ottenendo finalmente i primi punti di una stagione che finalmente potrebbe partire su premesse diverse; vedremo allora, intanto per questa partita la Snai ci dice che la squadra favorita è il Perugia, con un valore di 1,87 volte la puntata sulla sua vittoria mentre il segno 2, che identifica il successo esterno del Cosenza, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità per cui puntare sul segno X, vi farebbe intascare una somma pari a 3,30 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI BENEVENTO

Continuiamo a parlare dei pronostici di Serie B parlando di Ascoli Benevento, che è incredibilmente un big match nella 4^ giornata: incredibile il rendimento dei marchigiani, che dopo tre turni si trovano a punteggio pieno e in testa alla classifica e possono sognare in grande perché, anche se sanno che la strada sarà lunga e le difficoltà aumenteranno, certamente hanno anche capito di avere una squadra competitiva e che potrebbe sorprendere. Dall’altra parte abbiamo un Benevento che è tra le grandi favorite della vigilia, ma che al momento ha solo 4 punti: certo ha già giocato contro Parma e Lecce ed è anche stato sfortunato, ma di sicuro impressiona il fatto che dopo il poker rifilato all’Alessandria (subendo 3 gol) non sia più riuscito a segnare. L’agenzia Snai per questa partita, molto interessante, parla in favore di… un pareggio, o comunque di un grande equilibrio: sia il segno 1 che il segno 2, che naturalmente identificano le due opzioni di vittoria, vi farebbero guadagnare 2,70 volte la posta e dunque Ascoli e Benevento hanno le stesse chance secondo il bookmaker. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, è quella che paga di più perché porterebbe a un guadagno corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata.



