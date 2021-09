Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi, 12 settembre

RISULTATI SERIE B, POSTICIPI: SI INIZIA CON COSENZA-VICENZA

Dopo un sabato molto intenso, anche domenica 12 settembre ci fornirà spunti molto interessanti per quanto riguarda i risultati Serie B della terza giornata del campionato cadetto, che infatti si completerà con i tre posticipi in programma nelle prossime ore, spalmati dal primo pomeriggio fino alla sera. Andiamo allora subito a presentare queste partite che completeranno il quadro dei risultati e anche la classifica di Serie B al termine di questo turno che sta segnando la ripartenza della cadetteria dopo la sosta per le Nazionali.

Si comincerà dunque alle ore 14.00 con Cosenza Vicenza, partita già delicata tra due formazioni entrambe ancora ferme a quota zero punti, mentre alle ore 16.15 potrebbe essere molto stuzzicante Cremonese Cittadella, ostica trasferta in terra lombarda per la capolista veneta. Infine, la chiusura in prima serata sarà alle ore 20.30 con Pordenone Parma, tra i friulani a caccia di punti e gli emiliani che naturalmente vogliono confermarsi tra le principali favorite per la promozione.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LA CAPOLISTA

Nella nostra presentazione dei risultati Serie B per le partite di domenica, parliamo adesso della capolista Cittadella – con capolista facciamo riferimento naturalmente alla classifica del turno precedente, che vedeva quattro squadre ancora a punteggio pieno. Fra queste, il Cittadella è l’unica che per la terza giornata deve ancora scendere in campo e, come abbiamo già accennato, lo farà oggi pomeriggio sul campo della Cremonese, rivale ostica come i grigiorossi lombardi hanno dimostrato di essere vincendo nettamente al debutto contro il Lecce e facendo poi sudare moltissimo il Monza nel derby lombardo alla seconda giornata.

D’altronde va detto che il Cittadella di Edoardo Gorini ha iniziato nel migliore dei modi il “dopo Venturato”, che nel segno della continuità è stato affidato a colui che fino alla scorsa stagione era il vice del precedente allenatore. La mossa sembra avere funzionato, perché il Cittadella ha battuto il Vicenza nel derby veneto alla prima giornata e poi ha concesso il bis con un pirotecnico 4-2 contro il Crotone nella partita di cartello della seconda giornata. Due successi casalinghi su altrettante partite disputate: adesso arriva il primo test esterno per i veneti, che cosa succederà a Cremona?

RISULTATI SERIE B, 3^ GIORNATA

Ore 14.00

Cosenza Vicenza

Ore 16.15

Cremonese Cittadella

Ore 20.30

Pordenone Parma

CLASSIFICA SERIE B

Brescia, Ascoli, Pisa 9

Cittadella 6

Frosinone, Monza, Reggina 5

Benevento, Parma, Spal, Perugia 4

Cremonese 3

Lecce, Como, Crotone 2

Alessandria, Ternana, Vicenza, Cosenza, Pordenone 0



