Pronostico Austria Italia/ Orsi: “Punto su Grifo e Chiesa” (esclusiva)

PRONOSTICO AUSTRIA ITALIA, PARLA FERNANDO ORSI (ESCLUSIVA)

Dopo aver vinto in Albania 1-3, stasera alle ore 20.45 a Vienna ci sarà Austria Italia. Un’altra amichevole per gli Azzurri di Roberto Mancini, che sta cercando di ricostruire un’Italia vincente dopo l’eliminazione dai Mondiali. Una partita nella quale il nostro ct dovrebbe puntare ancora sulla linea verde, si giocherà nel giorno d’inizio dei Mondiali in Qatar con tanto rammarico per non essere presenti a questo appuntamento così importante. Per il pronostico su Austria Italia abbiamo sentito Fernando Orsi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Austria Italia, che partita sarà? Una partita che si giocherà lo stesso giorno in cui iniziano i Mondiali. Si fanno partite non importanti mentre si giocano i Mondiali da dove l’Italia è assente. Un grosso smacco per tutto il movimento, per tutta l’Italia del calcio.

Che Austria si attende in quest’incontro? Mi attendo un’Austria normale per una partita normale, un amichevole senza tante motivazioni tra le due squadre.

Arnautovic potrà essere il matchwinner? Arnautovic lo conosciamo, non avrà bisogno di questa partita per dimostrare tutto il suo valore, che abbiamo già visto nella sua carriera.

Le piace la linea verde dell’Italia? Sì, ma purtroppo Mancini non può scegliere tanti giocatori giovani bravi e questa non è una cosa buona.

Si attende una conferma da Grifo? Speriamo, perché ha fatto già vedere ottime cose con l’Albania.

Magari potrebbe giocare Chiesa dall’inizio? Questo servirebbe molto, visto che Chiesa è mancato sia alla Juventus sia alla Nazionale.

Quanto pesa l’assenza dai Mondiali per l’Italia? Molto, un’Italia che manca dai Mondiali per la seconda volta consecutiva pesa molto. E poi siamo campioni europei e lo stesso Mancini si aspettava di più da questa squadra!

Il suo pronostico su Austria Italia? Vedo un successo per 1-3 dell’Italia. (Franco Vittadini)











