Pronostico Bayer Leverkusen Juventus/ Rampulla: pari sufficient per Sarri (esclusiva)

Ultima partita per la fase a gironi di Champions league: questa sera alle ore 21.00 si accenderà la sfida tra Bayer leverkusen e Juventus. I bianconeri di Sarri con anche il successo sull’Atletico Madrid non ha solo messo in cassaforte la qualificazione al prossimo turno, ma pure il primo posto nel gruppo.Si annuncia dunque una trasferta in assoluta tranquillità per la squadra della Vecchia Signora che potrebbe fare un po’ di turnover. Piuttosto ci sarà da rimediare agli ultimi due incontri col Sassuolo e la Lazio in cui la Juve ha raccolto solo un punto. C’è voglia di tornare alla vittoria con una prestazione di grande livello tecnico. Per presentare Bayer Leverkusen Juventus abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita da vivere nel migliore dei modi da parte della Juve perchè a livello internazionale è importante giocare bene e non fare brutte figure!

Che incontro si aspetta dal Bayer Leverkusen? Loro hanno ancora la speranza di qualificarsi al prossimo turno e daranno il 100%. Vorranno sicuramente vincere…

Ritmo e forza fisica la parte migliore della formazione tedesca? E’ così, sono le caratteristiche principali del calcio tedesco che anche questa sera il Bayer dovrebbe tirare fuori unite a tanta velocità di gioco.

Cosa non sta funzionando nella Juventus? Niente, è inutile fare processi, ci può stare un momento di appannamento, in fondo è sempre la prima sconfitta della Juve. Forse ci siamo abituati troppo bene…

Ci sono colpe specifiche di Sarri quindi? Non direi, siamo a inizio campionato, la Juve è a due punti dall’Inter, come facciamo a dare delle colpe a Sarri!

Si aspetta una reazione della Juve in Germania? La Juve vorrà mostrare di essere la solita grande squadra e andrà in campo per fare una grande partita come è solita fare.

Possibile l’utilizzo di De Sciglio? Si può dire che la rosa della Juventus è di venti giocatori, ci sono grandi calciatori di notevole valore. Tra questi c’è anche De Sciglio che potrebbe essere utilizzato stasera.



Il suo pronostico su Bayer Leverkusen Juventus. Magari potrebbe venire fuori un pareggio, un risultato che la Juve potrebbe ottenere in questa trasferta in Germania.

(Franco Vittadini)



