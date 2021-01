Pronostico Bologna Milan/ Eranio: “Diavolo, devi vincere!” (esclusiva)

Pronostico Bologna Milan: la previsione di Eranio!

Oggi pomeriggio Bologna Milan sarà una partita molto importante per i rossoneri: dovrà essere un Milan diverso da quello sconfitto pesantemente contro l’Atalanta e poi k.o. anche in Coppa Italia nel derby, e Zlatan Ibrahimovic dovrà fare un esame di coscienza sul suo atteggiamento in campo, sulla sua rissa sfiorata con Lukaku e sulla successiva espulsione. Ibrahimovic, trascinatore del Milan, dovrà riportare i rossoneri al successo contro un Bologna che è una buona squadra e sa giocare al calcio. Partita quindi per niente scontata questo Bologna Milan: per presentarla abbiamo sentito Stefano Eranio in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Bologna Milan che partita sarà? Una partita difficile per il Milan, che viene da due sconfitte importanti e dovrà sicuramente rifarsi in questa trasferta.

Che Bologna si aspetta? Il Bologna sta disputando un buon campionato e meriterebbe di più per il gioco espresso finora. Purtroppo segna poco e questo condiziona le sue prestazioni.

Quali sono invece i limiti del Milan? Il Milan sta pagando le tante assenze di questo scorcio di campionato. E’ logico che con una rosa incompleta si fa fatica a ottenere sempre il risultato che ci si prefigge.

Ibrahimovic croce e deliza del Milan, cosa pensa della sua prestazione con l’Inter? Ibrahimovic ha segnato, ha messo in difficoltà i difensori dell’Inter che dovevano andare sempre in due su di lui. Purtroppo non ci voleva l’espulsione che ha condizionato il derby di Coppa Italia. Andava evitato anche il diverbio con Lukaku.

Magari sarà Rebic decisivo col Bologna? Rebic viene da un periodo di inattività, non so quindi cosa potrebbe dare in campo. Punto più su Rafael Leao che in questo periodo sta svolgendo un ruolo importante nel reparto offensivo rossonero.

Il suo pronostico su Bologna Milan? Il Milan dovrà proprio vincere dopo due sconfitte consecutive per continuare a inseguire lo scudetto. Un risultato negativo potrebbe dare anche dei problemi a livello psicologico.

Quando il Milan potrà ritornare a essere vincente anche in Europa come ai tempi di Eranio? Bisogna guardare al presente e questo Milan dei giovani sta facendo bene. La proprietà sta lavorando bene e ci vuole tempo per perseguire questo obiettivo. Vincere lo scudetto o andare in Champions sarebbe importante, il primo passo per cominciare ad avvicinarsi a questo traguardo… (Franco Vittadini)

