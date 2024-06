Pronostico Europei 2024/ Mandorlini: “Spero l’Italia si confermi, e credo nella ‘mia’ Romania” (esclusiva)

PRONOSTICO EUROPEI 2024: IL PUNTO DI ANDREA MANDORLINI

Finalmente ci siamo: venerdì 14 giugno, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, Germania Scozia apre ufficialmente gli Europei 2024. È la diciassettesima edizione dei Campionati Europei: avremo 24 nazionali, suddivise in quattro per sei gironi, che giocheranno in 10 stadi della Germania per una manifestazione che si chiuderà il 14 luglio con la finale di Berlino. Si torna quindi, dopo gli Europei itineranti in tutto il continente con finale a Wembley, a un solo Paese ospitante di questa manifestazione, la Germania. Le favorite sono la Francia vicecampione del mondo, l’Inghilterra, la Germania che potrebbe sfruttare il fattore campo, il Portogallo. Da capire il ruolo di Spagna, Belgio, Olanda, Croazia oltre alle solite sorprese.

Poi, naturalmente, l’Italia che inizierà sabato contro l’Albania, e apre gli Europei 2024 da campione in carica ma in un girone tostissimo, che comprende anche Spagna e Croazia. Agli ottavi di finale accedono le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze; attenzione, perché già il piazzamento in classifica potrà condizionare il cammino successivo e tutto ovviamente potrà succedere. Aspettiamo con trepidazione gli Europei 2024, intanto per un punto sulla kermesse in Germania e per un pronostico sulla competizione IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Andrea Mandorlini.

Iniziano gli Europei 2024: cosa ne pensa? È ancora presto per dare un giudizio; bisogna aspettare di vedere le prime partite, i primi incontri di questi Europei.

Volendo in ogni caso fare un pronostico, quali sono le sue favorite? Le solite: Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Italia, alla fine sono sempre quelle che arrivano in fondo.

Non crede quindi a possibile sorprese? Difficile, anche se spero possa esserci la Romania che è un Paese in cui ho allenato nel corso della carriera, e dove mi sono trovato bene.

Quali saranno i giocatori più in vista agli Europei 2024? Spero Scamacca, che ho avuto il piacere di allenare alla Cremonese; poi, ci sono chiaramente grandi giocatori come Mbappé e Bellingham e tanti altri che potranno fare bene.

Parlando dell’Italia agli Europei 2024, dove potranno arrivare gli azzurri? Mi auguro che intanto l’Italia possa superare la prima fase che è quella più ostica, quella che crea sempre più problemi; poi speriamo che possa arrivare fino in fondo.

Il blocco Inter potrebbe essere un vantaggio per la squadra di Spalletti? Sono tutti buoni calciatori, abituati a giocare a alti livelli a esprimersi sempre bene, e questo non potrà essere che un vantaggio per l’Italia.

Qual è il suo pronostico sugli Europei 2024? Chi li vincerà? Spero proprio che l’Italia possa confermarsi campione, sarà difficile visto che ci sono tante nazionali forti ma la speranza è quella.

