PRONOSTICO FIORENTINA NAPOLI: PARLA GIANCARLO DE SISTI (ESCLUSIVA)

Bella partita stasera si annuncia Fiorentina Napoli allo stadio Artemio Franchi. Test importante per le ambizioni da scudetto della formazione di Conte, ma incontro significativo anche per quella di Palladino, che sta disputando un ottimo campionato in zona Champions League e arriva dal pareggio con la Juventus a Torino. Un confronto molto interessante che potrebbe essere deciso anche da qualche episodio o da qualche invenzione dei giocatori. Per il pronostico Fiorentina Napoli abbiamo sentito Giancarlo De Sisti, una leggenda della storia viola, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà nel suo pronostico Fiorentina Napoli? Bella partita, che dovrebbe essere molto combattuta tra due squadre che scenderanno in campo per vincere.

Che Fiorentina si attende dopo la bella prova con la Juventus? Una buona Fiorentina che sta facendo bene, sta giocando bene, con mille risorse, tosta. Una Fiorentina che dopo un periodo difficile con alcune sconfitte ha saputo strappare un pareggio importante con la Juventus.

Un giudizio su De Gea? È un grande portiere, con grandi gesti atletici come la parata con una mano su Vlahovic, Un’acrobazia eccezionale quella di De Gea e non so neanche come non si sia fatto male. Ci sono comunque tanti giocatori e la bravura di Palladino, per una squadra che sta lottando per i quartieri alti della classifica in un ottimo campionato.

Per il Napoli un match importante quello di Firenze verso lo scudetto? Il Napoli intanto si è rigenerato, anche se certo troverà una Fiorentina pronta a dire la sua in quest’incontro, una Fiorentina tosta. Due squadre che vorranno sicuramente portare a casa i tre punti.

Quanto conta l’assenza di Buongiorno in questo periodo per il Napoli? Tanto per l’importanza che ha assunto Buongiorno, anche se certo il Napoli ha in Juan Jesus il sostituto in casa. Buongiorno sia col Torino che con la Nazionale che con lo stesso Napoli si sta in effetti confermando giocatore di grande valore tecnico.

Il suo pronostico Fiorentina Napoli? Vedo un pareggio. (Franco Vittadini)