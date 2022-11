Pronostico Formula 1/ Gp Brasile, Modena: “Ferrari, puoi vincere!” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP BRASILE 2022: IL PUNTO DI STEFANO MODENA

Il Gran Premio del Brasile sarà il penultimo atto di una stagione di Formula 1 che ha visto la Red Bull e Max Verstappen vincere il titolo costruttori e quello piloti, battendo anche molti record. A San Paolo, ad Interlagos sul circuito intitolato al pilota brasiliano Carlos Pace, la Mercedes e la Ferrari cercheranno però di battere il team austriaco che ha monopolizzato questo anno di Formula 1. Per avere un pronostico sul Gran Premio del Brasile di Formula 1 abbiamo sentito Stefano Modena in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video, pole position GP Brasile 2022

Un pronostico, come vede questo Gran Premio del Brasile di Formula 1? E’ una pista che per le sue caratteristiche sembra più adatta alla Mercedes e alla Ferrari, che potrebbero trovarsi bene su questo circuito e magari vincere.

Quindi avremo il primo successo di Hamilton o il ritorno alla vittoria della Ferrari? Vedo più un ritorno alla vittoria della Ferrari che di Hamilton, sempre non dimenticando Verstappen…

Mauro Forghieri è morto/ Ferrari in lutto: l’ingegnere creò la 312, vinse 11 Mondiali

Ancora Verstappen, il pilota olandese si fermerà dopo aver fatto il record di successi? Verstappen vuole sempre vincere e certo punterà a un alto successo. Se potrà, vorrà cogliere un altra vittoria anche in Brasile.

Tempo di bilanci in Formula 1: come giudica la stagione della FerrarI? All’inizio della stagione c’era tanta attesa per la Ferrari, poi i risultati non sono stati come ci si attendeva, per una stagione inferiore alle aspettative.

Cosa cambierebbe nella Formula 1? Cercherei di lavorare sulle prestazioni, attualmente c’è troppa differenza tra i team più forti come Red Bull, Mercedes e Ferrari e gli altri. Bisognerebbe consentire anche a loro di essere competitivi.

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen ha vinto il Gp del Messico, ma la Mercedes è tornata

In che modo si potrebbe fare? Magari già come prima cosa lavorando sul peso e sfavorendo così i team e i piloti che vincono. Si potrebbe iniziare da questo per una Formula 1 meno monopolizzata dai grandi team.

Il suo pronostico Formula 1: chi vincerà il Gran Premio del Brasile? Sicuramente un pilota tra Mercedes, Ferrari e Red Bull, tenendo in particolare considerazione sempre Verstappen. Magari anche un outsider come Russell.

Ci vuole dare infine un ricordo di Mauro Forghieri? Forghieri è stato un inventore sotto il profilo tecnico che poi è stato anche copiato. Ha dato tanto alla Ferrari e alla Formula 1, con momenti positivi e altri meno positivi come può capitare. L’ho anche conosciuto, era una persona molto cordiale, un personaggio di una Formula 1 d’altri tempi. (Franco Vittadini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA