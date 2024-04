Pronostico Formula 1/ GP Giappone, Martini: “Suzuka dirà che Ferrari sarà” (esclusiva, 5 aprile 2024)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP GIAPPONE 2024: PARLA PIERLUIGI MARTINI (ESCLUSIVA)

La Formula 1 ricomincia, un nuovo appuntamento per il Mondiale, stavolta a Suzuka, una dei circuiti più importanti, dove si è fatta la storia spesso della Formula 1 e dove stiamo per vivere il Gran Premio del Giappone 2024. Si ricomincia dalla doppietta in Australia della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc cercheranno di confermarsi anche a Suzuka, però Max Verstappen e la Red Bull sono molto arrabbiati dopo il ritiro di Melbourne e l’olandese vorrà riproporsi come il solito pilota imbattibile di sempre. La sfida per il Mondiale intanto è partita e in Giappone vedremo già come andrà. Per presentare il Gran Premio del Giappone abbiamo chiesto il pronostico a un ex della Formula 1, Pierluigi Martini, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Giappone 2024 Suzuka (oggi 5 aprile)

Come vede questo Gran Premio del Giappone nel suo pronostico Formula 1? Suzuka secondo me è una pista molto bella. La più bella e la più completa del Mondiale. Una pista dove potremo vedere se la Ferrari si confermerà ancora ad alti livelli.

Ferrari ancora protagoniste quindi? Lo spero e me lo auguro, del resto la Ferrari ha fatto passi importanti in avanti quest’anno. Come è stato il giro veloce di Leclerc alla fine del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Ferrari brevetta una innovativa auto a idrogeno/ Sistema propulsivo ibrido con motore elettrico anteriore

Forse però Verstappen vorrà tornare a essere imbattibile? Verstappen rimane sempre il più forte, il favorito, ma la Ferrari si è avvicinata alla Red Bull, con un Perez che tra l’altro si riesce a battere. La Ferrari potrebbe anche approfittare di certe situazioni che si sono create alla Red Bull quest’anno come quella di Horner, del clima che si è creato nella casa austriaca.

Crede a qualche sorpresa a Suzuka? Suzuka sarà un banco di prova importante per vedere tutte le macchine del Mondiale, come sono messe, come si trovano. Una gara molto interessante anche per le condizioni del tempo, visto che a Suzuka spesso piove, si verifica questa situazione di corsa.

DIRETTA FORMULA 1/ Carlos Sainz ha vinto il Gp Australia 2024, splendida doppietta Ferrari! (oggi 24 marzo)

Ferrari competitiva per il Mondiale o c’è solo la Red Bull? Proprio Suzuka sarà il circuito ideale per capire le speranze, la competitività della Ferrari in questa stagione. Se la Ferrari ne uscirà bene, potrebbe dire la sua per il Mondiale rispetto alla Red Bull.

Ci faccia un pronostico, chi vincerà il Gran Premio del Giappone di Formula 1? Punto su Sainz come vincitore del Gran Premio del Giappone.

Giappone significa Formula 1, storia e tradizione di questo sport: cosa significa l’automobilismo per questa nazione? Da sempre la Formula 1 e l’automobilismo, tutto il motorismo sono storia e tradizione di questo paese come in Italia e Inghilterra. In Giappone ci sono appassionati di questo sport, c’è interesse incredibile da sempre. E’ una nazione dove correre in Formula 1 è sempre bello proprio per la passione che c’è, molto grande e molto bella. La Formula 1 fa parte del Giappone. (Franco Vittadini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA