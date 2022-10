Pronostico Formula 1/ Gp Giappone, Minardi: “La Ferrari deve…” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP GIAPPONE 2022: IL PUNTO DI GIANCARLO MINARDI

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 che si correrà sulla pista di Suzuka vedrà Max Verstappen cercare di tornare subito alla vittoria dopo la delusione a Singapore; per la Ferrari potrebbe esserci la possibilità di tornare alla vittoria, aspettando poi la decisione della Fia che dovrà pronunciarsi il 10 ottobre sul caso dello sforamento del budget cap Red Bull. Per avere un pronostico sul Gran Premio del Giappone di Formula 1 (e non solo) abbiamo sentito Giancarlo Minardi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Cosa pensa del caso Red Bull? Credo che sia meglio aspettare a dare un giudizio che la Fia si pronunci il 10 ottobre e vengano date le motivazioni di questo caso. Certamente potrebbero esserci molti aspetti ad influenzare il giudizio della Fia. La questione riguardava gli ultimi due anni e doveva essere risolta a inizio stagione, non adesso…

Un pronostico, come vede questo Gran Premio del Giappone di Formula 1? Vedo un Gran Premio molto impegnativo sia per le macchine sia per i piloti, su una pista storica come quella di Suzuka che non concede errori e vie di fuga.

Verstappen è pronto al riscatto dopo Singapore? La Red Bull è la macchina più forte, Verstappen partirà come favorito dopo che a Singapore aveva fatto qualche errorino. Magari anche perché era nervoso, condizionato dalle voci per la penalità che poteva essere inflitta alla Red Bull.

Cosa si aspetta dalla Ferrari? L’importante è che la Ferrari mantenga il secondo posto nel campionato Piloti e Costruttori. Ora non la vedo pronta per puntare al successo: è forte nel giro secco, non così in gara. Magari tutto questo le servirà le migliorare in futuro.

Per Hamilton può arrivare il primo successo dell’anno? Non credo che questa cosa possa succedere in Giappone.

Vede qualche outsider a Suzuka? Sinceramente non ne vedo.

Quale è il suo pronostico sul Gran Premio del Giappone di Formula 1? Punto su Verstappen.

Chi è migliore tra i “vecchietti” della Formula 1 come Vettel, Alonso, Hamilton e la nuova generazione? Vettel sta concludendo la sua carriera. Alonso si sta comportando bene e potrebbe fare meglio se avesse una macchina migliore. Hamilton è sempre un pilota di grande livello. Credo che questa generazione stia facendo molto bene. Poi c’è però una generazione di piloti nuovi con ragazzi molto interessanti e un ricambio generazionale molto importante in Formula 1. (Franco Vittadini)

