Pronostico Formula 1/ Gp Gran Bretagna 2023, Minardi: “Verstappen perde solo se…” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1: IL PUNTO DI GIANCARLO MINARDI SUL GP GRAN BRETAGNA 2023 (ESCLUSIVA)

Cosa potrebbe proporre il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Formula 1? Si correrà a Silverstone, il leggendario circuito dove si respira la storia di questo sport. Formula 1 è passione, competenza, risultati da sempre marcate british. In questo momento però è la Red Bull austriaca con Max Verstappen a dominare la Formula 1, un Max Verstappen che vuole sempre vincere, non lascia niente agli avversari sulla strada verso il terzo Mondiale consecutivo con la Red Bull. Speriamo però che Charles Leclerc, dopo il secondo posto conquistato in Austria, e naturalmente Carlos Sainz – vincitore l’anno scorso – possano stravolgere il pronostico. Per il pronostico Formula 1 sul Gran Premio di Gran Bretagna abbiamo sentito Giancarlo Minardi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Formula 1, come vede il Gran Premio di Gran Bretagna? È uno dei Gran Premi più importanti della stagione, una delle gare più classiche della Formula 1 in una nazione, l’Inghilterra, che ha sempre avuto tanta storia e tradizione in questo sport.

Red Bull ancora favorita a Silverstone? Sì, anche a Silvestone non dovrebbero esserci sorprese.

Pensa che Verstappen possa diventare il pilota più forte della storia della Formula 1? Verstappen sta facendo grandi cose e se continuerà in questo modo potrebbe diventare uno dei piloti più forti di sempre. Fare poi paragone con altri piloti, altre epoche non è mai una cosa giusta. Per esempio, oggi si corrono 22-23 Gran Premi un tempo se ne correvano anche 7-8.

Leclerc secondo in Austria, è venuto il momento della vittoria per la Ferrari? La Ferrari ha fatto benissimo in Austria. Bisogna andare avanti così anche a Silverstone, sarebbe già un grande risultato. Difficile perà che la Ferrari e Leclerc possano vincere, bisognerebbe che succeda qualcosa a Verstappen.

Chi vede meglio tra Aston Martin e Mercedes in questa gara? Ho visto una Aston Martin fiacca in Austria, mi aspettavo di più dalla Mercedes. Li vedo alla pari e intanto la Ferrari le ha raggiunte. Potrebbero far meglio a Silverstone se porteranno alcune modifiche.

Chi vincerà il Gran Premio di Gran Bretagna nel suo pronostico Formula 1? Verstappen naturalmente: se non sbaglia strada, sarà lui a vincere…

Inghilterra patria della Formula 1: cosa significa questo sport in questa nazione? L’Inghilterra con l’Italia è da sempre la patria della Formula 1. C’è tanto interesse, tanti spettatori, tante scuderie che corrono in Formula 1 sono di questa nazione. Molte di loro hanno la loro sede proprio vicino al circuito di Silverstone. (Franco Vittadini)

