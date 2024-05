Pronostico Formula 1/ GP Monaco 2024, Larini: “Pole decisiva a Montecarlo, confido in Leclerc!” (esclusiva)

FORMULA 1: IL PUNTO DI NICOLA LARINI SUL GP MONACO 2024 A MONTECARLO

Da Imola a Montecarlo, con il nostro pronostico di Formula 1: dal successo di Max Verstappen a Imola, che ha allungato ancor più il divario dell’olandese e della Red Bull sul resto della classifica, a Imola alla possibile, speriamo, vittoria di Charles Leclerc al Gp Monaco 2024. E’ la speranza di tutti i tifosi della Ferrari, che aspettano con ansia questo Gran Premio in cui la Red Bull cercherà di rimettere distanza tra sé e due scuderie come la Rossa e la McLaren che si sono sensibilmente avvicinate.

Del resto il tipo di circuito cittadino, storico e che ben conosciamo, fa sì che determinanti siano già le qualifiche; Leclerc, nato proprio a Montecarlo, conosce bene questo tracciato e chissà allora che la Ferrari possa bissare la vittoria incredibile (con tanto di doppietta) che era arrivata in Australia con la vittoria di Carlos Sainz. Per il pronostico sulla Formula 1 e il punto sul Gp Monaco 2024, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex pilota Nicola Larini.

La Formula 1 fa tappa a Montecarlo: cosa si aspetta dal Gp Monaco 2024? A Montecarlo come al solito conterà chi partirà in pole position, onsiderando anche il tipo di circuito. Conteranno molto le prove per un circuito molto anomalo dove questa cosa conta veramente tanto.

Verstappen ancora il favorito a Montecarlo? Verstappen nelle ultime due gare ha fatto fatica rispetto all’anno scorso; la macchina, la Red Bull non si è espressa come la scorsa stagione e solo il talento, la bravura di Verstappen ha fatto come al solito la differenza.

Cosa farà la Ferrari, questo circuito potrebbe avvantaggiarla? E’ un circuito che Leclerc conosce molto bene e dove non ha mai vinto, quindi cercherà di fare un grande Gran Premio.

La McLaren è in grande crescita e appare realmente competitiva: potrà dare fastidio alla Red Bull? La McLaren ormai è molto competitiva e quindi Norris sarà in lizza per il successo anche a Montecarlo.

Pensa che Norris possa addirittura lottare per il Mondiale? No, questo no; penso però che Norris possa vincere qualche altra gara quest’anno?

A questo punto il pronostico: chi vincerà il Gp Monaco 2024 di Formula 1? Punto su Leclerc, penso possa essere lui a vincere a Montecarlo.

In conclusione un off topic: crede che Imola possa e debba rimanere tra le gare del Mondiale di Formula 1? Lo spero veramente vista anche la risposta del pubblico a Imola. Del resto Imola resta un Gran Premio molto importante. Senza dimenticare poi che quasi tutti i piloti presenti ora in Formula 1 si sono formati in Italia, nel motorsport italiano. Sarebbe un peccato perdere un Gran Premio come Imola e questa cosa potrebbe succedere solo per ragioni economiche.

