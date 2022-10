Pronostico Formula 1/ Gp Singapore, Martini: “Verstappen insaziabile” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP SINGAPORE 2022: IL PUNTO DI PIERLUIGI MARTINI

Ritorna la Formula 1 col Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay, in notturna come da tradizione. Max Verstappen con la sua Red Bull avrà il primo di sei matchball consecutivi per confermarsi campione del mondo. Vedremo se il pilota olandese riuscirà a respingere gli attacchi della Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, con Lewis Hamilton e George Russell pronti a dire la loro con una Mercedes che sta tornando competitiva. Per un pronostico Formula 1 sul Gran Premio di Singapore 2022 abbiamo sentito Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Singapore 2022: pole position per Leclerc!

Come vede questo Gran Premio di Singapore di Formula 1? Lo vedo interessante, un Gran Premio molto bello da vedere su un circuito cittadino.

Pronostico di Formula 1: a chi si addice questo circuito? Alle solite macchine…

Verstappen ormai campione del mondo, pensa che gestirà questa gara o punterà a vincerla come al solito con la sua Red Bull? Verstappen ha il Mondiale in tasca ma vuole vincere sempre, vuole battere tutti i record.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Singapore 2022: Charles Leclerc in pole position!

Cosa si aspetta dalla Ferrari a Singapore, un ritorno al successo? Difficile che questo accada, ci sono la Red Bull, la Mercedes che sta tornando competitiva con Russell e Hamilton che potrebbero centrare il successo. La McLaren invece non è andata molto bene quest’anno, non ha fatto grandi cose.

John Elkann punta sul 2026 come anno entro in cui la Ferrari dovrebbe vincere di nuovo il mondiale. Troppo tardi aspettare così tanto? Credo che Elkann dica questo solo perché è pressato dalla stampa. In realtà vorrebbe vincere con la Ferrari già l’anno prossimo. Cercherà di farlo. Voleva farlo già questa stagione.

Red Bull ha sforato budget cap: inchiesta FIA/ F1, cosa rischia: Ferrari e Mercedes…

Lewis Hamilton ha dichiarato che vorrebbe vincere l’ottavo mondiale ma questa cosa non è per lui un’ossessione. Cosa ne pensa? Hamilton corre per vincere, vuole centrare il suo ottavo titolo mondiale. L’ho visto molto sereno ultimamente, corre divertendosi e questo lo aiuta molto.

Il suo pronostico, chi vincerà il Gran Premio di Singapore di Formula 1? Dico Verstappen. (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA