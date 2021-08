Pronostico Genoa Napoli/ Bruscolotti: “Incontro impronosticabile!” (esclusiva)

Pronostico Genoa Napoli, Bruscolotti: partita da tripla, occhio al Grifone!

Una partita molto importante quella tra Genoa e Napoli, che si accenderà questa sera alle ore 18.30 per la seconda giornata della Serie A. Il grifone di Ballardini torna tra le mura di casa, ben motivata a fare il colpaccio con una big del campionato: serve infatti subito riscattare il pesante KO per 4-0 subito contro l’Inter affinchè non scatti subito la sirena dell’allarme in casa rossoblu. Pure non sarà un’impresa facile contro i campani di Spalletti, anche se questa sera la rosa azzurra sarà priva di un bomber di spicco come Victor Osimhen, squalificato. I partenopei poi non hanno messo il piede in fallo al debutto in Serie A, superando con un chiaro 2-0 il Venezia in casa: e hanno ovviamente tutta l’intenzione di bissare tale risultato. Per presentare questa sfida della Serie A tra Genoa e Napoli abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Siamo ancora a inizio campionato, è tutto ancora da definire, e anche Genoa – Napoli, sarà una partita difficile da interpretare anche per tutto questo.

Che Genoa si aspetta, Marassi un campo molto difficile per tutte le squadre… Tutte le squadre quando giocano in casa cercano sempre di dare il meglio di sé stesse, come farà del resto il Genoa. Un Genoa che poi viene dalla sconfitta per 4-0 con l’Inter e vorrà disputare una buona partita.

Quante sono le possibilità di salvezza per il Genoa? Vedremo poi col procedere del campionato cosa succederà. Adesso è ancora presto per dare dei giudizi.

Anche il Napoli in corsa per lo scudetto? E’ anche vero che questo dovrebbe essere un campionato equilibrato, potremo poi vedere se anche il Napoli possa lottare per lo scudetto.

Cosa potrà dare in più Spalletti agli azzurri in questa stagione? Penso che voglia impostare un Napoli votato all’attacco, con tante verticalizzazioni. Un Napoli pronto sempre a fare il suo gioco.

Dove si deciderà il match? Poi questo dipenderà da tante cose, anche dalle formazioni che i due allenatori metteranno in campo. Dallo svolgimento stesso della partita.

Il suo pronostico su quest’incontro. Un incontro difficile da pronosticare. Del resto siamo proprio all’inizio della stagione e anche se i valori in campo sono diversi è sempre difficile dire come finirà Genoa – Napoli.

(Franco Vittadini)



