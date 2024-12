PRONOSTICO GENOA NAPOLI, PARLA CLAUDIO ONOFRI (ESCLUSIVA)

Bella partita sarà Genoa Napoli allo stadio Luigi Ferraris in questa giornata di Serie A. Rossoblù reduci dal prezioso pareggio di San Siro col Milan per 0-0, azzurri dalla vittoria importante di Udine per 1-3. La gestione Vieira ha portato finora tre pareggi e una vittoria al Genoa e sta a poco a poco allontanando il Genoa dalla zona calda. Il Napoli intanto continua il suo sogno scudetto con un Lukaku sempre più determinante e la leadership di Conte che sta dando i suoi risultati. Un incontro comunque non scontato perché a Marassi non è mai facile giocare: per il pronostico Genoa Napoli abbiamo sentito Claudio Onofri, ex calciatore e bandiera del Genoa, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Genoa Napoli, che partita sarà? Partita non facile né per il Genoa né per il Napoli, che però partirà favorito perché più forte della formazione rossoblù. Credo che il Genoa punterà molto sulla fase difensiva che sta andando bene con Vieira, considero in ogni caso Gilardino un ottimo allenatore destinato a diventare importante nella sua carriera.

Che Genoa si attende contro il Napoli? Proprio un Genoa che punterà sulla fase difensiva con un 4-3-3 con Zanoli e Miretti che però non sono degli esterni ideali per questo tipo di gioco. Un Genoa che punta molto sul pressing e deve però cercare di segnare di più, di essere più efficace in fase offensiva.

Pinamonti potrebbe risolvere il problema gol del Genoa? Pinamonti è molto bravo ma è lasciato troppo solo in avanti, sarebbe magari ideale affiancargli una seconda punta in attacco.

Balotelli potrebbe dare qualcosa in più? Balotelli è ancora indietro con la preparazione, per il momento non è ancora pronto per essere determinante.

Vieira dove porterà il Genoa in questo campionato? Una salvezza tranquilla, del resto il Genoa attualmente coi punti guadagnati nelle ultime partite è salvo. Magari un buon campionato come l’anno scorso, quando si fece un’ottima stagione.

Napoli pronto a fare la partita a Marassi? Il Napoli dovrebbe giocare in attacco a Marassi, ha tutte le possibilità, tutti i numeri per fare una cosa del genere.

Neres uomo in più degli azzurri? Neres mi sta veramente impressionando, salta l’uomo, segna, è veramente forte, un grande giocatore, di notevole valore.

Il suo pronostico Genoa Napoli? Preferirei non fare pronostici, tifo per il Genoa ma se fossi tifoso neutrale punterei su un X2. Napoli più forte, ma a Marassi non è mai facile giocare. E’ difficile per tutti, si sente veramente il tifo, il sostegno del pubblico. Una spinta in più per la squadra di casa. (Franco Vittadini)