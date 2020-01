Pronostico Inter Atalanta/ Mazzola: ecco come si batte la Dea (esclusiva)

Un derby lombardo di alta classifica quello che potremo vedere questa sera a San Siro: c’è grande attesa per Inter Atalanta. L’Inter è in testa alla classifica e reduce dal successo a Napoli, l’Atalanta viene invece da due altisonanti successi per 5-0 consecutivi contro Milan e Parma. Bergamaschi al quinto posto in classifica con la prospettiva di centrare di nuovo la qualificazione in Champions League, sarà dunque un test di grande spessore per entrambe le squadre. Per presentare questa avvincente sfida Inter Atalanta abbiamo sentito Sandro Mazzola. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Inter Atalanta che partita sarà? Una bella partita tra due squadre in splendida forma. L’Inter ha vinto a Napoli giocando molto bene e l’Atalanta arriva da due vittorie consecutive per 5-0, dunque è un avversario da prendere con le molle. Dovrebbe essere un match molto combattuto.

Come vede la coppia Lukaku-Lautaro Martinez? Molto bene, stanno formando un’ottima coppia d’attacco, si sono integrati davvero al meglio.

Come pensa possa svilupparsi l’incontro da parte dell’Inter? L’Inter cercherà di prendere le misure all’Atalanta e aspetterà che la squadra di Gasperini conceda qualcosa per colpirla.

Sensi tornerà titolare? Se fosse per me lo farei giocare sempre, se sta bene naturalmente.

Atalanta a Milano per vincere? Credo proprio che su questo non ci sia dubbio!

Bergamaschi con un attacco micidiale, qual è il segreto? Hanno attaccanti molto forti e sfruttano sempre al massimo il loro modulo tattico. Magari Zapata potrebbe dare ancora qualcosa di più al reparto offensivo atalantino.

Crede che sia l’anno buono per lo scudetto dell’Inter? Aspettiamo a dirlo, ci sono ancora tante giornate di campionato, certo da come si esprime la squadra di Conte c’è da sperare veramente! Se poi arrivassero alcuni rinforzi come Eriksen o lo stesso Vidal che mi piace tantissimo, la rosa dell’Inter si rinforzerebbe ancora di più. Conte non avrebbe che l’imbarazzo della scelta… (Franco Vittadini)



