Pronostico Inter Cagliari/ Bisoli: “Sardi in Europa? Si può fare!” (esclusiva)

Una partita di grande interesse questa Inter Cagliari che, alle ore 12:30 di domenica 26 gennaio, si gioca per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Reduci da due pareggi consecutivi, i nerazzurri hanno perso il titolo (sia pure platonico) di campione d’inverno e hanno visto la Juventus scappare a 4 punti di vantaggio, dunque hanno la necessità di tornare a vincere anche perchè la Lazio, sia pure impegnata nel derby, non accenna a frenare la sua corsa e virtualmente potrebbe essere seconda in classifica, vista la partita da recuperare. L’Inter comunque sta conducendo un grande campionato e vuole continuare; ottima anche la stagione del Cagliari, che non vince da cinque partite ma in precedenza si era portato a ridosso della zona Champions League e sembra aver già chiuso i conti con la salvezza, puntando ora a riprendere la marcia e inseguire l’Europa League. Vedremo come andranno le cose, ma intanto per un pronostico su Inter Cagliari IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva una bandiera della società isolana come Pierpaolo Bisoli.

Cosa si attende da Inter Cagliari? Una bella partita, con un Inter che cercherà di tornare al successo ma troverà di fronte un Cagliari pronto a dare tutto in campo.

Si può parlare di mini-crisi per i nerazzurri? No, momenti del genere capitano in stagione e stiamo parlando di due partite. Semplicemente, l’Inter ha bisogno di tornare a vincere.

Per la squadra di Antonio Conte lo scudetto è ancora possibile? Certamente, solo che la Juventus è la squadra più forte. I nerazzurri sono alle loro spalle anche come rapporti di forza, davanti alla Lazio.

Cosa pensa possano dare i nuovi acquisti alla formazione di Conte? Credo che Conte debba solo trovare il modo di inserirli al modo giusto nella formazione nerazzurra.

Sarà anche la partita del ritorno di Nainggolan a San Siro… Il belga resta uno dei migliori centrocampisti in Europa e credo che vorrà dimostrare all’Inter l’errore fatto nel mandarlo via…

Questo sorprendente Cagliari potrà arrivare a qualificarsi per l’Europa League? C’è tutto un girone di ritorno da giocare, ma intanto la squadra è lì a giocarsela e potrebbe davvero centrare l‘obiettivo. Merito di un mercato estivo importante e di una stagione che fino a questo momento è ottima.

Che partita si aspetta dal Cagliari a San Siro? Una buona partita, come quelle che ha sempre saputo fare la squadra di Maran in questo campionato. Il Cagliari sembra essersi ripreso dal suo periodo negativo pareggiando a Brescia, e ancora una volta vorrà dimostrare di potersela giocare contro chiunque.

Qual è il suo pronostico su Inter Cagliari? Il mio cuore dice Cagliari naturalmente, ma penso che l’Inter sia superiore e possa vincere questa partita.

(Franco Vittadini)



