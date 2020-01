Video/ Lecce Inter (1-1): highlights e gol. Liverani blocca Conte al Via del Mare

Nella 20^ giornata di Serie A, si ferma ancora sul pari l’Inter di Conte, col Lecce che prosegue nel suo digiuno di vittorie interne, ottenendo però contro la seconda della classe quello che è senza dubbio un punto guadagnato. Come si vede nel video di Lecce Inter, il match inizia con l’Inter all’attacco anche se il Lecce spreca la prima grande occasione da gol al 7′, con Mancosu che spedisce fuori da due passi. Alza i ritmi la formazione nerazzurra che si vede prima annullare un gol a Lukaku per una carica sul portiere Gabriel, poi al 29′ Brozovic coglie in pieno il palo dal limite dell’area. Nel mezzo due ammonizioni per duri interventi di Donati su Sensi (l’arbitro valuta al VAR l’eventuale espulsione) e di Candreva sullo stesso Donati.

IL SECONDO TEMPO

Il primo tempo si chiude con un brivido per l’Inter, rigore fischiato per un fallo di mano di Sensi su sponda aerea di Babacar. Ancora una volta il direttore di gara ricorre alla on field review al VAR per stabilire come il braccio fosse attaccato al corpo. Nella ripresa si alzano i ritmi ma nessuna delle due squadre riesce a creare l’occasione giusta. Nell’Inter entra Bastoni al posto di Godin e sembra la mossa giusta, visto che al 26′ su un cross in area di Biraghi proprio il giovane difensore irrompe per il vantaggio interista. Ma proprio Bastoni si lascia scappare Mancosu al 32′ su cross dalla sinistra di Maier e i salentini trovano il pareggio. Una punizione di Falco colpisce il palo al 36′ e l’Inter vede le streghe, ultimi minuti tutti all’attacco per gli uomini di Conte ma il Lecce trema solo su un’uscita a vuoto di Gabriel allo scadere. Ma l’Inter non passa, al Via del Mare finisce 1-1.

