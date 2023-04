Pronostico Inter Fiorentina/ Biasin: “Una partita tosta, e su Inzaghi…” (esclusiva)

PRONOSTICO INTER FIORENTINA: IL PUNTO DI FABRIZIO BIASIN

Inter Fiorentina si gioca alle ore 18:00 di sabato 1 aprile: dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A 2022-2023 e a San Siro si gioca una partita per nulla scontata, che abbiamo analizzato con il nostro pronostico. Una partita difficile quella che l’Inter dovrà affrontare stasera, contro una Fiorentina che nell’ultimo mese ha fatto molto bene e vede concretamente la zona europea, anche se certamente per i viola non sarà facile andare a prenderla.

L’Inter dal canto suo ha davanti un ciclo di incontri importanti e decisivi per la stagione: dalla doppia sfida in Coppa Italia con la Juventus ai quarti di Champions League contro il Benfica, e dunque deve riprendere la marcia dopo le due sconfitte consecutive tra cui quella casalinga proprio contro la squadra bianconera. Per un pronostico su Inter Fiorentina IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Fabrizio Biasin.

Pronostico Inter Fiorentina: che partita si aspetta? Una partita difficile, perchè la Fiorentina sta giocando molto bene, ha fatto molto bene nell’ultimo mese e non sarà facile affrontarla.

L’Inter sta già pensando a Coppa Italia e Champions League? No, perchè la partita contro il Benfica è ancora lontana e in ogni caso bisogna giocare sempre una partita alla volta, bisogna concentrarsi ogni volta su un incontro. Certo il periodo che attende l’Inter è difficile: sarà un ciclo di incontri decisivi e delicati, ma prima c’è comunque la Fiorentina.

Che partita si attende dalla formazione nerazzurra? L’Inter deve riscattare alcune prestazioni non certo positive in campionato; contro la Fiorentina potrebbe approfittare degli spazi che i viola dovrebbero concedere per il loro modo di giocare.

Tutti mettono in discussione Simone Inzaghi: qual è il suo pensiero? Credo che la cosa più importante sia che Simone Inzaghi deve guadagnarsi la riconferma sul campo: prima di dire qualcosa aspettiamo quindi il futuro della stagione. Inzaghi dovrà portare innanzitutto l’Inter alla qualificazione in Champions League, intanto essere ai quarti in Europa è già un buon risultato; poi ci sarà l’incontro con il Benfica e vedremo cosa succederà.

La Fiorentina è in grande forma: farà una partita d’attacco a San Siro? Credo proprio di sì perchè la mentalità, la concezione di calcio di Italiano è stata sempre quella di giocare all’attacco.

Nico Gonzalez l’uomo match per la viola? Nico Gonzalez è un grande giocatore, di notevole valore e qualità tecniche. E’ stato anche un importante uomo mercato e, considerando che la difesa nerazzurra ha notevoli limiti, potrebbe fare male all’Inter

Qual è il suo pronostico su Inter Fiorentina? Di solito non faccio mai pronostici , quindi dico che potrebbe finire 15-15. Sarebbe una bellissima partita con tantissimi gol…

