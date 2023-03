Video/ Fiorentina Lecce (1-0) gol e highlights: decide un’autorete (Serie A)

VIDEO FIORENTINA LECCE (1-0): LA PARTITA

La Fiorentina vince di misura sotto agli occhi del proprio pubblico, davanti ad un Artemio Franchi in festa, al termine di questa gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. La Viola non crea moltissime azioni nitide, ma mantiene sempre il possesso, affidandosi specialmente alla fantasia di Nico Gonzalez e Saponara, veri e propri fari tecnici della manovra offensiva. Al 17esimo è proprio il numero 8 a partire dalla propria metà campo, arrivare al limite dell’area e impegnare Falcone con una grande conclusione. Al 28esimo arriva anche il vantaggio, ispirato ancora una volta dal piede magico di Saponara, che vede il taglio dell’argentino, e costringe Gallo all’autorete.

Nel secondo tempo il Lecce parte forte, con Strefezza che pesca Di Francesco in area con un pallone morbido, ma l’ex Spal e Sassuolo non riesce a battere Terracciano con una conclusione spalle alla porta. L’azione più bella per i toscani la fabbricano Dodò ed il solito Saponara, ma l’ex Spezia e Milan questa volta non riesce ad impattare il pallone. Era una grande occasione. All’87esimo i pugliesi provano l’arrembaggio finale, e la chance arriva all’87esimo: Oudin scodella in mezzo la sfera, ma Umtiti e Ceesay si ostacolano e la palla termina di poco a lato. Brivido per i padroni di casa. Nel finale gli spazi in contropiede sono tanti ma Bonaventura prima e Amrabat poi non chiudono i conti.

VIDEO FIORENTINA LECCE (1-0): IL TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak (40’ st Bonaventura), Amrabat, Mandragora (40’ st Duncan); N.Gonzalez (40’ st Ikoné), Kouamé (25’ st Cabral), Saponara (25’ st Sottil). A disp: Sirigu, Cerofolini, Martinez Quarta, Ranieri, Venuti, Castrovilli, Bianco, Brekalo. All.: Italiano

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (33’ st Cassandro), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (33’ st Helgason), Hjulmand, Blin (25’ st Maleh); Strefezza (25’ st Oudin), Colombo (38’ st Ceesay), Di Francesco. A disp: Brancolini, Bieve, Ceccaroni, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Persson, Askildsen, Banda. All.: Baroni

Arbitro: Abisso

Marcatori: 26’ Gallo (aut.)

Ammoniti: Blin, Maleh, Gallo (L), Igor (F)

