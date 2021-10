Pronostico Inter Juventus/ Cuccureddu: “Partita che vale doppio!” (esclusiva)

Pronostico Inter Juventus, Cuccureddu: la Juve è in salute!

Un Derby d’Italia molto sentito: questa sera alle ore 20.45 a San Siro si accenderà la sfida tra Inter e Juventus, valida nella nona giornata della Serie A. I nerazzurri, freschi di primo successo nella fase a gironi di Champions league, accolgono dunque la Vecchia Signora di Allegri, che dopo un avvio di stagione difficile, ora sta macinando risultati su risultati. I bianconeri tra Serie A e Coppa vantano infatti una striscia di sei vittorie di fila e certo non hanno intenzione di fermarsi qui: pure contro ci sarà un avversario ostico come è l’Inter, trascinata da un eccezionale Edin Dzeko. Per presentare la sfida tra Inter e Juventus, atteso Derby d’Italia abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostico Inter Juventus, che partita sarà? Una partita importante è sempre il Derby d’Italia. Con una Juventus in salute come dimostrano i suoi successi in Champions e le sue vittorie consecutive per 1-0. Un Inter che ci terrà a fare bella figura e a vincere anche lei in una partita molto sentita tra le due squadre.

Difesa Inter sotto esame: perchè prende così tanti gol? Probabilmente perchè dà molto spazio all’azione offensiva e meno a quella difensiva. Ci vuole sempre equilibrio nel calcio.

Vidal titolare o l’Inter punterà su Calhanoglu? Non lo so sono decisioni che spetteranno a Simone Inzaghi.

Potrebbe giocare Bernardeschi, la sta sorprendendo il calciatore bianconero? Bernardeschi sta crescendo, è normale che possa accadere così è un buon giocatore. Sta giocando bene e si sta comportando nel migliore dei modi.

Chiesa gioca avanti, ma quanto torna Dybala, Chiesa tornerà a giocare sulla fascia? Vedremo, anche perchè sulle fasce il gioco della Juve è già coperto. Potrebbe giocare anche da seconda punta.

In che modo Allegri ha rivitalizzato la difesa della Juventus? E’ stato molto importante in questo senso il lavoro dei centrocampisti, che possono aiutare la fase difensiva di una squadra. La Juventus continua a vincere per 1-0 e non prende gol. Non può che essere un segnale positivo che dà fiducia alla squadra.

Dove potrebbe decidersi Inter – Juventus, magari nella compattezza dei due reparti difensivi? Non esiste solo la difesa, la Juve non potrà andare a Milano a chiudersi. Bisogna anche segnare per vincere, esistono anche gli altri reparti delle due squadre.

Il suo pronostico su Inter Juventus. E’ sempre il Derby d’Italia, partita sentita, partita importante, partita che vale doppio. Un incontro che tutte e due le squadre vorranno vincere. La Juventus non potrebbe che aumentare la sua fiducia, superando l’Inter in trasferta. Le darebbe ancora più carica. L’Inter vuole tornare al successo e battere la Juve sarebbe l’occasione migliore per farlo per la formazione nerazzurra.

(Franco Vittadini)



