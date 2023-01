Pronostico Inter Napoli/ Bruscolotti: “I Mondiali possono incidere ma…” (esclusiva)

PRONOSTICO INTER NAPOLI: IL PUNTO DI GIUSEPPE BRUSCOLOTTI

Inter Napoli ci fa subito compagnia, dopo i Mondiali: tre settimane di pausa e la Serie A 2022-2023 riparte idealmente con la grande sfida di San Siro, in programma alle ore 20:45 di mercoledì 4 gennaio. Quale modo migliore per riaffacciarci al nostro campionato? Simone Inzaghi proverà a condurre l’Inter a diventare la prima squadra capace di battere il Napoli in Serie A, e al tempo stesso cercherà di cogliere una vittoria che sarebbe importante per rilanciarsi verso la qualificazione alla prossima Champions League, aspettando poi Supercoppa e Coppa Italia (e la stessa Europa).

Dall’altra parte però il grande ex Luciano Spalletti sta dominando: 13 vittorie (11 in fila con striscia aperta) e due pareggi, 8 punti di vantaggio sul Milan, un passo che non accenna a diminuire e, come unica domanda possibile, quella sull’effettiva “resistenza” di una squadra che già in passato si è sciolta come il suo allenatore in altre piazze. Lo spettacolo appare comunque garantito: per un pronostico su Inter Napoli, e avere un punto su quelli che sono i temi principali del big match di Serie A, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex partenopeo Giuseppe Bruscolotti.

Riparte il campionato ed ecco Inter Napoli. Che partita sarà? Inter Napoli è una partita importante, piena di significato, una partita di grande valore da sempre.

Quanto influirà – e principalmente su chi – lo stop per i Mondiali? Vero, sarà anche importante la condizione dei giocatori reduci dai Mondiali. Ad esempio, il Napoli ha mandato in Qatar molti meno calciatori rispetto all’Inter e poi Spalletti è sempre stato molto bravo a gestire queste situazioni.

Lukaku è pronto al rientro: cosa si aspetta dal centravanti nerazzurro? Non saprei, anche perché per il momento Lukaku non ha fatto bene nel corso della stagione e non è stato un fattore per l’Inter.

Ci sarà anche il bel duello tra i portieri Meret e Onana… Sì, ma soprattutto saranno le difese a protezione dei due portieri che potranno realmente fare la differenza.

C’è un reparto nel quale Inter Napoli potrebbe risolversi? Se devo citarne uno, dico il centrocampo.

Qual è il suo pronostico su Inter Napoli? Un incontro particolare: l’Inter cercherà di vincere per riaprire il campionato. Il Napoli cercherà di difendere il primato.

Andando oltre Inter Napoli, le chiedo un pensiero su Pelé recentemente scomparso. Pelé è stato sicuramente un fuoriclasse del calcio di tutti i tempi, uno di quelli che nascono ogni cento anni.

Lei ha giocato con Maradona e dunque lo ha conosciuto bene: si può realmente fare un paragone tra lui e Pelé? Non penso: anche Maradona è stato un fuoriclasse, lui fa parte della categoria di calciatori di cui dicevo.

Oggi invece si parla di Mbappé e Haaland: potrebbero diventare loro i più grandi? Sono entrambi straordinari calciatori ma, per come la vedo io, non raggiungeranno mai il livello di Pelé e Maradona.

