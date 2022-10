Pronostico Inter Roma/ Turone: “Sono due squadre da scudetto” (esclusiva)

PRONOSTICO INTER ROMA: PARLA MAURIZIO TURONE (ESCLUSIVA)

Il pronostico Inter Roma è sempre difficile da fare anche se i milanesi sono favoriti. È una partita sempre importante è in programma oggi alle ore 18.00 allo stadio di San Siro. Una partita che dovrà dirci lo stato di salute di queste due squadre chiamate a fare risultato dopo una partenza non ancora convincente. Josè Mourinho torna ancora al Meazza per sfidare l’Inter con cui ha fatto grandi cose. Barella contro Zaniolo, Lautaro Martinez contro Dybala e attenzione all’assenza di Brozovic nella squadra di Simone Inzaghi. Per il pronostico su Inter Roma abbiamo sentito l’ex giallorosso Maurizio Turone in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 8^ giornata: Alex Meret e gli altri portieri top

Pronostico Inter Roma che partita sarà? Una bella partita tra due squadre importanti, una partita molto equilibrata.

Barella sarà l’uomo in più dell’Inter? Barella è un grande giocatore, ma ci sono anche altri giocatori importanti nell’Inter, è il gruppo che conta.

Quanto mancherà Brozovic invece? Un’assenza importante quella di Brozovic, perché è un giocatore di grande valore.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA/ Diretta tv, Allegri con la difesa a tre

Simone Inzaghi a rischio in caso di sconfitta in Inter Roma? No, ma perchè dire questo! Considero Simone Inzaghi un grande allenatore. E’ stato anche sfortunato, perchè dovrebbero mandarlo via…

Nella Roma potrà fare la differenza Zaniolo? Zaniolo è un giocatore che sa tirare fuori sempre grandi cose. Un giocatore che anche in questa partita potrebbe fare la differenza.

Per Mourinho Inter Roma è sempre una partita speciale… Mourinho ha vinto tutto con l’Inter, è normale che quest’incontro sia veramente speciale per lui. Proverà anche stavolta una grande emozione.

Ci fa il suo pronostico su Inter Roma? Mi auguro che sia una bella partita, poi che alla fine vinca il migliore. E’ normale che avendo giocato nella Roma spero che possa vincere la formazione di Mourinho.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA/ Quote: è pesante l'assenza di Brozovic

Cosa manca a Inter e Roma per essere da scudetto? Non manca niente, sono anche loro da scudetto, poi il campionato si deciderà a primavera. Sarà importante la pausa per i Mondiali, come la condizione fisica che avranno poi le varie squadre.

Roma, Milan, Genoa le sue squadre del cuore? Anche il Catanzaro, un’altra squadra del mio cuore. Spero in particolare che il Genoa possa tornare già quest’anno in serie A. Punto soprattutto sul Genoa… (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA