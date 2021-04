Pronostico Inter Verona/ Bedin: “Scudetto? Serve massima concentrazione” (esclusiva)

Partita da vincere per i nerazzurri questo pomeriggio a San Siro per la 33^ giornata di Serie A: la sfida tra Inter e Verona vede Conte deciso a fare bottino pieno, dopo i due pareggi strappati contro Napoli e Spezia nelle ultime due giornate. A dar fastidio ai sogni della Benamata, ormai proiettata verso lo scudetto, il Verona di Mister Juric: l’Hellas pure è pronta a fare una grande partita, per riscattare anche l’ultimo KO rimediato contro la Fiorentina solo in settimana.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote 33^ giornata: cosa vedremo al Mapei?

Si annuncia dunque una sfida ben impegnativa, dove comunque pesa la netta superiorità tecnica del club milanese: pure Lukaku e compagni non potranno permettersi gran distrazioni. Per presentare questo match per la Serie A abbiamo sentito Gianfranco Bedin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita da giocare bene, con la giusta concentrazione perchè l’Hellas è un ottima squadra. E’ vero che qualche volta si concede qualche pausa ma è sempre una squadra da affrontare nel modo ideale.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: Inter a La Spezia per allungare ancora

Le è piaciuta l’Inter contro lo Spezia? Abbiamo dominato l’incontro, preso due pali, messo sotto lo Spezia che ha fatto solo un tiro in porta. Potevamo e meritavamo di vincere.

Scudetto praticamente già vinto per l’Inter? Aspettiamo, è vero che il vantaggio sulle inseguitrici è tanto, ma dobbiamo giocare partita dopo partita. Sempre concentrati con l’obiettivo di questo scudetto tanto importante che non vinciamo da tanto tempo…

Vedremo la reazione di Lukaku contro l’Hellas Verona? Che dire di Lukaku. E’ un grande giocatore, un grande attaccante. Gioca per la squadra, segna. Se con lo Spezia non è andato in gol può capitare. Resta un calciatore straordinario, importantissimo per l’Inter.

PRONOSTICI SERIE A/ Le quote: sfida in bilico a Bergamo (31^ giornata)

Sanchez nell’undici titolare? La formazione lasciamola decidere a Conte che ha a disposizione tutti i giorni i suoi giocatori.

Che partita si attende dall’Hellas? Una buona partita di una squadra che è ormai tranquilla in classifica e cercherà di disputare un grande incontro. Come del resto fanno tutte le squadre quando incontrano l’Inter. Come lo stesso Spezia che doveva anche cercare di salvarsi.

Come giudica il campionato della squadra veneta? Una stagione molto positiva di un Hellas che magari poteva fare anche di più a un certo punto del campionato.

Il suo pronostico su quest’incontro. Non ne faccio, si va partita per partita, sperando di vincere lo scudetto anche prima della fine del campionato. Bisogna solo mantenere la concentrazione per raggiungere un obiettivo atteso da tanto tempo…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA