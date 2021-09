Pronostico Italia Bulgaria/ De Sisti: “Dopo l’Europeo ci aspettano…” (esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA BULGARIA: IL PUNTO DI GIANCARLO DE SISTI

Con Italia Bulgaria gli azzurri tornano a giocare una partita ufficiale dopo il trionfo agli Europei: appuntamento alle ore 20:45 di giovedì 2 settembre per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Italia che comanda a punteggio pieno il suo girone e sembra ben indirizzata per il pass alla fase finale, ma chiaramente non deve sottovalutare un avversario comunque in difficoltà; se vogliamo, in ballo c’è anche il record assoluto di imbattibilità (mancano due partite) e chiaramente la possibilità di chiudere i conti quanto prima,.

Aspetto questo che permetterebbe a Roberto Mancini – che lo ha già fatto in questo contesto – di continuare a sperimentare inserendo calciatori giovani che possano integrarsi con il gruppo campione d’Europa. Intanto per un pronostico su Italia Bulgaria, e per un punto sui temi principali legati alla partita per le qualificazioni ai Mondiali 2022, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Giancarlo De Sisti.

Che partita si aspetta in Italia Bulgaria? Una partita da affrontare con concentrazione, anche perchè nel calcio moderno non esistono più incontri scontati.

Quanto pesa per l’Italia essere Campioni d’Europa? Conta molto perchè tutti ti affrontano con particolari motivazioni. Si vuole far bene contro la nazionale campione d’Europa e si raddoppiano gli sforzi in campo per ottenere un buon risultato; una cosa che era capitata anche a noi dopo che nel 1968 avevamo vinto gli Europei.

Tornano nel gruppo Lorenzo Pellegrini, Zaniolo e Calabria: saranno importanti per l’Italia? Importante il loro ritorno, ma bravo anche Mancini a saper dare fiducia a tanti giocatori, a saperli scegliere e lanciarli nel momento ideale. Con lui abbiamo visto che certi calciatori hanno saputo rendere al massimo nel momento giusto.

In questo momento si può dire che l’Italia sia nelle mani di Federico Chiesa? Chiesa è un ottimo giocatore, un ottimo attaccante; tuttavia non c’è solo lui. L’Italia è una squadra che ha puntato molto sul collettivo con tanti ottimi calciatori, vedi per esempio Berardi. Una squadra quindi che ha fatto proprio del collettivo la sua forza.

Si aspetta l’impiego di Raspadori e Scamacca durante l’incontro? Vedremo e dipenderà da come andrà questo match, di certo come detto in precedenza Mancini sa sempre valorizzare i suoi uomini, utilizzarli e dare loro fiducia al momento giusto.

Cosa teme della Bulgaria, che appare una squadra non eccezionale sotto il profilo tecnico? Tutte le squadre meritano rispetto ed è questo l’atteggiamento che l’Italia dovrà avere anche contro la Bulgaria.

Il suo pronostico su Italia Bulgaria? Dico Italia naturalmente, sono fiducioso per una vittoria degli azzurri

(Franco Vittadini)



