DIRETTA ITALIA ARGENTINA: SUBITO UN TEST-MATCH DI LUSSO PER IL RUGBY

Novembre è come da tradizione un mese importante per il rugby internazionale, con i test-match tra le migliori Nazionali del mondo, compresa la diretta Italia Argentina che avrà luogo questa sera, sabato 9 novembre 2024, allo stadio Friuli di Udine con inizio alle ore 18.40. Si annuncia una sfida emozionante, perché l’Italia ha messo in luce eccellenti progressi nell’ultimo Sei Nazioni, ma dall’altra parte c’è un’Argentina che è attualmente sugli stessi livelli delle altre big australi e vuole dimostrarlo anche in Europa.

Le premesse per la diretta Italia Argentina sono quindi davvero intriganti: innanzitutto sarà una partita speciale per il nostro c.t. Gonzalo Quesada, ma d’0altronde sappiamo bene che sono molti gli scambi tra i nostri due Paesi, anche nella palla ovale; il 2024 è stato l’anno di un Sei Nazioni di livello altissimo per l’Italia, ma a diversi mesi di distanza gli Azzurri saranno chiamati a confermarsi contro i Pumas, che nel Rugby Championship hanno colto una vittoria a testa contro Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia. Insomma, siamo ai vertici del rugby mondiale e quindi l’appuntamento sarà imperdibile con la diretta Italia Argentina…

ITALIA ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Eccellenti notizie per tutti gli appassionati di rugby, la diretta Italia Argentina in tv sarà infatti assicurata sia in chiaro per tutti su Tv8 sia su Sky Sport Arena (canale 204) per gli abbonati alla televisione satellitare. Questo significa che ci saranno molte possibilità anche per quanto riguarda la diretta Italia Argentina streaming video, tramite Sky Go o Now Tv su abbonamento ma anche per tutti grazie ai servizi offerti da Tv8.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: COME CI ARRIVANO LE DUE NAZIONALI?

Sicuramente c’è ottimismo verso la diretta Italia Argentina, grazie ai risultati di qualche mese fa, cominciando dal pareggio in Francia che fu il nostro primo risultato utile in casa dei transalpini nel Sei Nazioni e pure con legittimi rimpianti, perché fu l’Italia ad andare più vicina alla vittoria. In seguito però i successi sono arrivati, prima grazie al 31-29 casalingo contro la Scozia ed infine in virtù del colpo 21-24 in Galles a sigillo di una grande avventura, coronata poi dal riconoscimento individuale a Tommaso Menoncello come miglior giocatore del torneo.

Adesso c’è voglia di crescere ancora, ma attenzione perché l’Argentina è davvero forte: nell’emisfero australe il torneo prevede due partite contro ciascuna rivale e l’Argentina ha chiuso con una vittoria e una sconfitta contro tutte le rivali. Spicca per prestigio il memorabile 30-38 in Nuova Zelanda, mentre ha impressionato il perentorio 67-27 rifilato a un’Australia certamente in tono minore, ma che non è mai facile battere con 40 punti di scarto, infine l’Argentina ha battuto anche il Sudafrica 29-28, infliggendo ai vincitori Springboks l’unica sconfitta nella manifestazione. Insomma, stasera potremo scoprire fino a che punto sia arrivata la crescita degli Azzurri in base al verdetto della diretta Italia Argentina…