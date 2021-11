Pronostico Italia Svizzera/ Mazzola: “Giochiamo con intelligenza!” (esclusiva)

Pronostico Italia Svizzera, Mazzola: partita difficile!

Italia Svizzera, stasera alle ore 20.45 a Roma allo stadio Olimpico, sarà una partita decisiva per le speranze dell’Italia di andare ai Mondiali 2022. La situazione del girone vede gli Azzurri e gli elvetici appaiati a 14 punti. La differenza reti, che potrebbe essere decisiva per la qualificazione, è di +11 per l’Italia e +9 per la Svizzera. Alla squadra di Roberto Mancini serve stasera un successo per ipotecare un posto in Qatar, anche se in ogni caso servirà aspettare lunedì e l’ultima giornata per il verdetto definitivo.

All’andata fu 0-0 in Svizzera, a giugno invece un bel successo 3-0 sulla strada del trionfo agli Europei. Tanti infortuni nelle due formazioni e la speranza che l’Italia sappia trovare la forma e lo spirito di Euro 2020. Per presentare Italia Svizzera abbiamo sentito Sandro Mazzola in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Italia Svizzera, che partita sarà? Una partita difficile, impegnativa perché c’è in gioco la qualificazione per i Mondiali e sia noi sia loro vogliamo fare risultato. Un incontro poi che assume sempre un significato speciale tra l’Italia e la Svizzera, vista la grande rivalità tra le due Nazionali.

Come crede che giocherà l’Italia con la Svizzera, tutti in attacco o tanto tatticismo? Penso che l’Italia possa scegliere di interpretare quest’incontro con molto tatticismo, evitando il rischio di buttarsi tutti in attacco.

Tanti infortuni tra gli azzurri, un problema per l’Italia? Un problema certo, ma sarà l’occasione per chi sostituirà i titolari di mettersi in mostra e dimostrare di poter indossare al meglio la maglia azzurra.

Belotti centravanti a fianco di Insigne e Chiesa o Berardi ‘falso 9’? Bisognerà vedere chi starà meglio, io preferisco sempre far giocare in attacco il centravanti classico.

In che modo crede che la Svizzera possa metterci in difficoltà? Con tanto pressing e marcature molto strette. Per la Svizzera poi questa partita è veramente importante, è l’occasione di farsi vedere di fronte a tutti, dimostrare di essere una Nazionale molto forte staccando il biglietto per i Mondiali.

Gavranovic sarà l’uomo da tener d’occhio maggiormente? A me piace, è veramente un giocatore di grande valore, forte e molto valido.

Il suo pronostico su Italia Svizzera? Non ne faccio, preferisco di no, spero solo che l’Italia possa vincere.

Ha ricordi di qualche Italia Svizzera in cui Mazzola fu protagonista? Sì, quello dell’amichevole a Berna (17 ottobre 1970, ndR), importante per tutti gli emigranti che erano venuti a vederci. Una partita dal significato speciale. Finì 1-1 e segnai il gol del pareggio. Fu una gioia immensa, non capii quasi neanche io come l’avevo fatto. Da dedicare a tutti gli emigranti che avevano riempito lo stadio di Berna. Un gol indimenticabile… (Franco Vittadini)



