Pronostico Juventus Brescia/ Rampulla: bianconeri pronti a reagire! (esclusiva)

Una partita importante quella prevista oggi all’Allianz Stadium, tra Juventus e Brescia, che si accenderà solo oggi pomeriggio alle ore 15,00 per la 24^ giornata di Serie A. Specie per i bianconeri di Maurizio Sarri che con i KO rimediati negli ultimi turni di campionato contro Napoli e Verona, hanno perso la prima posizione in classifica in favore dell’Inter di Conte. Per la Vecchia Signora però non sarà difficile tornare a vincere, anche se oggi si troverà di fronte un Brescia molto arrabbiato. La squadra di Lopez infatti è pronta a far tesoro del pari rimediato nel turno precedente di Serie A contro l’Udinese, per mettere in difficoltà una Juventus naturalmente favorita. Per presentare questo match tra Juventus e Brescia abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Le partite sono tutte da giocare, in ogni caso sulla carta la Juventus parte nettamente favorita.

Juventus in chiara difficolta negli ultimi incontri: cosa sta succedendo? Possibile che ci sia una condizione di forma non ottimale, un calo di forma. Può capitare visto che poi la stagione della Juventus è finalizzata alla conquista della Champions League.

La panchina di Sarri potrebbe saltare se la Juve continua così? Tutto può succedere nel calcio specialmente in una squadra come la Juve abituata sempre a vincere. Ma la stessa Juve ha fatto sempre i conti alla fine della stagione. E poi non dimentichiamo che la formazione bianconera è in testa al campionato, ancora in Champions League e con tante chances di andare in finale di Coppa Italia…

Si aspetta in ogni caso una prova di carattere della formazione bianconera contro il Brescia? Dopo la sconfitta con l’Hellas Verona credo proprio che dovrebbe succedere una cosa del genere.

Matuidi dall’inizio? Dovrebbe essere nell’undici iniziale della squadra di Sarri.

Quante sono le possibilità di salvezza del Brescia? Diciamo che il Brescia fa bene a giocarsele tutte anche se poi dovrà far molta fatica per raggiungere la salvezza.

E i gol di Balotelli… Balotelli è un ottimo attaccante, è forte. Segna anche. Giocare poi in una squadra che lotta per la salvezza non è mai facile per nessun grande calciatore. Bisogna che il rendimento di tutti gli undici giocatori sia sempre all’altezza…

Il suo pronostico su Juventus Brescia. Dico Juventus naturalmente.

