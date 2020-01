Pronostico Juventus Cagliari/ Tricella: Sarri, attento ai sardi! (esclusiva)

Una bella partita, è questo che ci attendiamo da Juventus Cagliari in programma oggi per la 18^ giornata della Serie A. La Juventus dopo la sosta vorrà rifarsi della sconfitta con la Lazio in Supercoppa Italiana contro un Cagliari che viene da un pareggio e due sconfitte e cerca di rilanciarsi nel ruolo di rivelazione del campionato. Juventus in ogni caso sempre in testa alla classifica, con gli ambiziosi obiettivi del nono scudetto consecutivo e della tanto agognata Champions League. Per presentare Juventus Cagliari abbiamo sentito l’ex bianconero Roberto Tricella. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Juventus Cagliari che partita sarà? Una bella partita con una Juventus che, quando gioca come sa, è veramente una grande squadra. Il Cagliari però è formazione tosta, che sa farsi valere e può mettere in difficoltà chiunque. Quindi mi aspetto un incontro molto bello, molto interessante.

Pensa che la Juventus possa risentire della sosta? No, non credo proprio che questo possa succedere, non mi sembra un’eventualità da prendere in considerazione.

Sarri cerca il riscatto col Cagliari? Perché ha perso la Supercoppa… Tante volte la Juventus l’ha vinta, quest’anno non è successo. Al di là del campionato poi il vero obiettivo resta il successo in Champions League!

Quanto si sente l’assenza di Chiellini in difesa? Molto, Chiellini è un giocatore fondamentale per la Juventus. Quest’anno è assente da tanto tempo, l’importante è che ci sia nel periodo più importante della stagione.

Douglas Costa può essere l’arma a sorpresa? Douglas Costa è molto forte, il problema è che si fa male facilmente. Vedremo se giocherà col Cagliari, dipenderà anche dalle sue condizioni fisiche. Spesso quando entra nell’ultima mezz’ora di una partita è capace di cambiarne l’esito…

Che partita si attende dalla formazione di Maran? Una buona partita, con un Cagliari pronto a giocarsi fino in fondo tutte le sue chance. È una squadra sicuramente sempre difficile da incontrare.

Cagliari in flessione però nelle ultime partite, quali i motivi? Ha pareggiato col Sassuolo e ha perso con Lazio e Udinese, ma con la Lazio la partita poteva andare anche in un altro modo, visto che il Cagliari ha avuto tante occasioni per chiuderla. In ogni caso, è un Cagliari che sicuramente sta disputando una grande stagione.

Il suo pronostico su Juventus Cagliari? A rigor di logica vedo un successo della Juventus, ma ci metto anche il pareggio per una partita sicuramente molto interessante! (Franco Vittadini)



