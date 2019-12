Diretta Cagliari Lazio/ Streaming video tv: grande posticipo! (Serie A)

Cagliari Lazio, diretta dall’arbitro Maresca, sarà il grande appuntamento che ci attende alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 16 dicembre, alla Sardegna Arena. Chiusura con il botto dunque per la sedicesima giornata di Serie A, perché Cagliari Lazio sarà davvero un posticipo di lusso: i sardi di Rolando Maran con 29 punti sono la grande rivelazione del campionato, ma anche la Lazio di Simone Inzaghi sta volando più in alto di quanto fosse lecito attendersi e con 33 punti non nasconde sogni che potrebbero andare addirittura oltre la qualificazione in Champions League che resta naturalmente l’obiettivo fondamentale – e che per il Cagliari sarebbe un sogno proprio nel centenario della società e nel cinquantesimo anniversario dello scudetto. Settimana scorsa la Lazio ha vinto contro la Juventus svelando completamente le proprie ambizioni, mentre il Cagliari ha incassato un buon pareggio sul campo del Sassuolo e stasera proverà a fermare la corsa della squadra più in forma del campionato.

Esaminiamo adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Cagliari Lazio. Ancora squalificato Olsen, ci sarà Rafael tra i pali per i sardi di Rolando Maran, che dovrebbe proporre un 4-3-2-1 con Cacciatore, Pisacane, Klavan e Pellegrini nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere composto da Nandez, Cigarini e Ionita, mentre in attacco ecco naturalmente Nainggolan e Joao Pedro in appoggio al centravanti Simeone. La replica di Simone Inzaghi dovrebbe invece prevedere un 3-5-2 con Radu, Acerbi e Luiz Felipe davanti al portiere Strakosha; folto centrocampo a cinque per la Lazio, probabilmente con Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic da destra a sinistra, infine gli intoccabili Correa e Immobile nella coppia d’attacco.

Per finire, diamo uno sguardo anche al pronostico su Cagliari Lazio secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I favori del pronostico sembrano andare ai biancocelesti, dal momento che il segno 2 è quotato a 1,85. Si sale poi a quotazioni molto simili per le altre due ipotesi, infatti abbiamo il segno 1 a 3,85 e il segno X che vale invece 3,90 volte la posta in palio.



