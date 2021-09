Pronostico Juventus Chelsea/ Tricella: “Chiesa sarà fondamentale” (esclusiva)

Pronostico Juventus Chelsea, Tricella: partita complicata…

Serata di grandi emozioni oggi alle ore 21.00 all’Allianz Stadium grazie a Juventus Chelsea, big-match di Champions League contro i campioni d’Europa. La Juventus nella scorsa giornata di campionato ha sconfitto la Sampdoria mentre il Chelsea ha perso in casa col Manchester City, però l’inizio in Serie A non è stato facilissimo per la Juventus, che inoltre stasera dovrà fare a meno sia di Paulo Dybala sia di Alvaro Morata e si affiderà soprattutto alle invenzioni di Federico Chiesa. I Blues, da Kante a Jorginho fino a Lukaku, hanno una squadra capace di far male in ogni momento della partita. Per presentare Juventus Chelsea abbiamo sentito l’ex difensore Roberto Tricella in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Juventus Chelsea: che partita sarà? Una partita complicata in cui mi attendo una buona Juventus, che possa giocare al 100% delle sue possibilità.

Senza Morata e Dybala che soluzioni adotterà Allegri per l’attacco? Non potrà fare altro che sfruttare gli uomini che ha a disposizione e mettere la migliore formazione possibile in campo.

Chiellini favorito su De Ligt per marcare meglio Lukaku? Bisognerà vedere anche come giocherà Lukaku, di certo bisognerà evitare che possa giocare uomo contro uomo e limitare la sua velocità. In questo senso sarà fondamentale l’apporto di tutta la squadra, anche dei centrocampisti.

Chiesa giocherà titolare o pensa a un esterno di maggior copertura? Far giocare uno come Chiesa, che non sbaglia mai le partite importanti ed è molto forte nel gioco in profondità, sarà essenziale per la Juventus.

Che partita si aspetta dal Chelsea a Torino, dopo la sconfitta con il Manchester City in Premier League? Perdere col Manchester City ci sta, non è proprio come incontrare il Watford… Vero che la Juventus non è la squadra più forte del campionato italiano, che secondo me è l’Inter che ha le maggiori possibilità di vincere lo scudetto. Ma ci sono tutte le condizioni per una buona partita dei bianconeri.

Davanti c’è qualità per i Blues: Werner può avere spazio o Ziyech e Havertz sono favoriti? Credo proprio che il Chelsea in questo senso non abbia problemi in avanti, avendo un organico e un reparto offensivo con tanti giocatori forti.

Il Chelsea potrebbe approfittare delle lacune difensive della Juventus? Spesso giocare rilassati può produrre effetti spiacevoli, ma credo molto in una Juventus che giochi concentrata e dia il meglio di sé in questa partita.

Come vede questa sfida, come potrebbe finire Juventus Chelsea? La Juventus certamente dovrà difendersi, ma credo abbia i mezzi per disputare un buon incontro. (Franco Vittadini)

