Pronostico Juventus Fiorentina/ De Sisti: “Viola imprevedibile!” (esclusiva)

Pronostico Juventus Fiorentina, De Sisti: partita molto combattuta!

E’ una classica del nostro campionato: alle ore 18.00 per la 12^ giornata di Serie A si accenderà la sfida Juventus-Fiorentina, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Padroni di casa saranno i bianconeri di Allegri, che messa in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale di Champions league, cercano oggi riscatto in Serie A, a spese della Viola.

Che pure non si annuncia avversario semplice: i gigliati di Italiano dopo tutto sono di ritorno da un bel successo occorso sullo Spezia e promettono scintille oggi, grazie anche a Vlahovic in splendida condizione. Per presentare questa sfida abbiamo sentito Giancarlo De Sisti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostico Juventus Fiorentina, che partita sarà? Una partita combattuta, molto sentita, data la rivalità tra le due squadre, i rancori tra le due formazioni che si perdono in tante situazioni del passato.

Si aspetta una Juventus più attenta in difesa per ripartire in contropiede? La Juventus è sempre la Juventus, una squadra che ha in Chiellini, un grande interprete del reparto arretrato. Non credo che la Juventus giochi in difesa, è una squadra che quando ritroverà la sua forma e il suo assetto tattico ideale riuscirà a fare anche i risultati che tutti si aspettano.

Dybala uomo squadra, la Juve ha finalmente ritrovato il campione argentino… Dybala è un grande giocatore, che è passato attraverso diversi contrattempi, diversi infortuni. Un giocatore fondamentale dentro la formazione bianconera.

Solo Vlahovic la Fiorentina a Torino… Vlahovic ormai ha dimostrato di essere un campione, ma attorno a lui c’è tutta una squadra che sta giocando molto bene.

Fiorentina da Champions… E’ una Fiorentina che sta disputando un ottimo campionato, magari per la Champions ci sono squadre più forti, ma l’Europa League è un traguardo possibile da raggiungere.

Quanti i meriti di Italiano in questo buon campionato della viola… Molti perchè Italiano è riuscito a costruire una squadra competitiva. Magari una Fiorentina imprevedibile ma che si sta comportando molto bene.

Il suo pronostico su Juventus-Fiorentina. Da tifoso della Fiorentina mi auguro naturalmente che ottenga un buon risultato. Credo in ogni caso che il risultato più probabile sia un pareggio.

Ricorda qualche partita in particolare nella sua carriera da giocatore, da allenatore della Fiorentina con la Juventus… Le sfide con la Juventus sono sempre state difficili, importanti. Se però devo dirne, ricordarne una senza dubbio quella che consentì alla Fiorentina, di conquistare lo scudetto è la più bella. Era il 1969 la penultima giornata di campionato ( 11 maggio 1969, ndr ), e a Torino vincemmo 2-0 fu scudetto matematico. Una gioia incredibile…

L’ultimo della Fiorentina, prima di quello sempre sfiorato da lei come allenatore con la viola… L’ultimo scudetto, ma un successo ancora adesso importante. Poi venne la stagione 1982. Ero allenatore della Fiorentina e arrivammo all’ultima giornata a pari punti con la Juventus. Perdemmo lo scudetto non senza qualche polemica. Ormai sono passati tanti anni. Resta la soddisfazione che anche da allenatore stavo portando lo scudetto a Firenze. Una cosa molto bella…

