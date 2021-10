DIRETTA FIORENTINA SPEZIA/ Streaming video tv: solo otto i precedenti ufficiali

DIRETTA FIORENTINA SPEZIA: LO STORICO

Decisamente curiosa è la storia che ci accompagna verso la diretta di Fiorentina Spezia, una delle tre partite pomeridiane di Serie A. Ci sono infatti otto precedenti ufficiali tra gigliati e liguri, ma ben sei di questi risalgono a campionati di Serie B degli anni Trenta del secolo scorso. Poi ci fu una pausa lunghissima fino allo scorso campionato di Serie A, quando in casa dello Spezia ci fu un pareggio per 2-2 domenica 18 ottobre 2020 mentre al ritorno la Fiorentina vinse in casa con un netto 3-0 venerdì 19 febbraio scorso.

Complessivamente, dobbiamo osservare che la Fiorentina vanta quattro vittorie e che ci sono altrettanti pareggi, mentre lo Spezia nella sua storia non ha mai vinto contro i viola. Il fattore campo ha la sua importanza: a Firenze tre vittorie dei gigliati più un pareggio su quattro partite, in Liguria è esattamente l’opposto con un colpaccio della Fiorentina ma anche tre pareggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Spezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione perchè, per fascia oraria, questa partita non è una di quelle che vengono “concesse” al satellite nella 11^ giornata. Dunque, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

PARTITA DA NON SBAGLIARE!

Fiorentina Spezia è in diretta dallo stadio Artemio Franchi, alle ore 15:00 di domenica 31 ottobre: partita valida per la 11^ giornata di Serie A 2021-2022, mette di fronte due squadre che sostanzialmente non possono sbagliare. La Fiorentina nel turno infrasettimanale ha perso in casa della Lazio, mancando il salto di qualità e rimanendo in una sorta di limbo, con una classifica buona ma ancora qualche problema strutturale che, soprattutto in trasferta, sta facendo perdere terreno sempre più prezioso nella rincorsa all’Europa, già complicata di suo senza queste battute d’arresto.

Occasione persa dallo Spezia, che ha sprecato tanto e nel finale è stato raggiunto dal Genoa: il pareggio nel derby ligure ha spostato poco o nulla, anzi alla lunga è stato un risultato negativo perchè la Salernitana ha fatto il colpo a Venezia, alzando ancor più l’asticella per la salvezza. Dunque vedremo in che modo andranno le cose nella diretta di Fiorentina Spezia, che è anche la partita del grande ex Vincenzo Italiano; aspettando che la partita si giochi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita delicata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPEZIA

Italiano ha ancora Nico Gonzalez out per Coronavirus: in Fiorentina Spezia allora potrebbe riaffidarsi al tridente con Callejon e Riccardo Sottil esterni a supportare Vlahovic, ma a giocarsela è anche Saponara che potrebbe essere titolare. A centrocampo con l’indisponibilità di Pulgar aumentano le quotazioni di Sofyan Amrabat, in competizione con Duncan e Castrovilli per completare la linea mediana che prevede anche Torreira e Bonaventura; Igor e Martinez Quarta si giocano la maglia in difesa, ci sarà Milenkovic mentre i due terzini dovrebbero essere Odriozola e Biraghi, con Terracciano ancora in porta.

Lo Spezia ha una lunghissima lista di indisponibili: nel 4-2-3-1 di Thiago Motta Hristov e Nikolaou si piazzano davanti a Provedel, Amian torna utile per la corsia destra mentre Simone Bastoni dovrebbe giocare a sinistra. Kovalenko e Maggiore vanno per la conferma in mezzo; Verde si riprenderà la maglia di titolare sulla trequarti dove tornerà ad agire anche Antiste, a sinistra opera come sempre Gyasi con Nzola che sarà la prima punta, ma le scelte dello Spezia anche per questa partita sono davvero ridotte all’osso e bisogna fare di necessità virtù.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Fiorentina Spezia, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 5,50 volte l’importo investito.



