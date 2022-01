Pronostico Juventus Napoli/ Rampulla: “Scudetto impossibile e Insigne…” (esclusiva)

Pronostico Juventus Napoli, Rampulla: partita che si deciderà a metà campo

Una partita di grande interesse e di grande fascino quella di stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, dove si giocherà Juventus Napoli. La Juventus è alla ricerca di una conferma per vedere se potrà sognare qualcosa di più del quarto posto, avvicinato con il successo sul Cagliari. Il Napoli va a Torino con la speranza che l’aggancio all’Inter non sia impossibile dopo le ultime prestazioni negative. Per presentare questa sfida mai banale abbiamo sentito Michelangelo Rampulla, che ha presentato Juventus Napoli in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Juventus Napoli che partita sarà? Una partita importante per tutte e due le squadre, densa di significato.

Cosa potrebbe inventare Dybala? Dybala è stato condizionato dagli infortuni quest’anno. Quando gioca può sempre inventare grandi cose. Spero che possa accadere anche questa volta contro il Napoli, sperando che abbia recuperato fino in fondo.

Crede che la Juventus possa rientrare nella zona scudetto? I punti di ritardo dalla vetta sono sempre tanti e credo che la Juventus in questo momento debba puntare alla qualificazione in Champions League.

Che Napoli si attende a Torino? Il Napoli è sempre una grande squadra, quest’anno è stato condizionato anche dagli infortuni e dal Covid, come del resto la Juventus. La presenza in Coppa d’Africa di alcuni suoi giocatori potrebbe essere un altro problema. Credo però che il Napoli sia una formazione competitiva, con una rosa di grande valore.

Cosa pensa del probabile addio di Insigne? Quando arrivano certe offerte non puoi rinunciare, tanto più che Insigne ha un’età non più giovane. Credo che faccia bene ad accettare l’offerta del Toronto.

Dove si deciderà Juventus Napoli? A centrocampo, come al solito, e poi con qualche invenzione di qualche giocatore importante in avanti.

Il suo pronostico su Juventus Napoli? Da ex giocatore e tifoso juventino, spero che vinca la Juventus. (Franco Vittadini)



