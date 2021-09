Pronostico Lazio Roma/ Orsi: “Pareggio possibile: con Abraham..” (esclusiva)

Pronostico Lazio Roma, Orsi: partita equilibrata…

Derby della Capitale stasera alle ore 18.00 allo stadio Olimpico tra Lazio e Roma, nella sesta giornata della Serie A: un match che mai come stavolta pare aperto ad ogni risultato. I biancocelesti di Sarri dopo tutto vi approdano come squadra che non ha fatto moltissimo nelle ultime uscite ma che è pure di gran sostanza livello tecnico, capace di esaltarsi e mettere a segno un successo incredibile.

Questo con una Roma in gran condizione come è quella di Mourinho, che pure solo in settimana ha segnato un pesante successo contro l’Udinese e che chiaramente non vuole fermarsi qui. Pare dunque una partita bollente, che potrebbe essere anche decisa dagli episodi alla fine. Per presentare questo derby, tra Lazio e Roma, abbiamo sentito Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante come sono sempre i derby di Roma, con una Roma in questo momento che sta meglio rispetto alla Lazio. Con i suoi dodici punti rispetto agli otto dei biancocelesti in un campionato in ogni caso equilibrato.

Per Sarri già una partita decisiva, se perdesse potrebbe saltare la panchina…. No in questo caso si esagera, non credo possa succedere, tanto più che la Lazio deve ancora abituarsi al gioco, agli schemi di Sarri.

Quale sarà il punto di forza della Lazio in questo derby? Il fatto di avere una squadra collaudata, con giocatori molto forti come Milinkovic Savic, Luis Alberto, Acerbi, Immobile.

Roma senza Pellegrini: quanto conterà questa assenza? Bisogna dire che Pellegrini è stato finora il valore aggiunto, il punto di riferimento della Roma. Con una Roma che però avrà i giocatori per sostituirlo.

Abraham potrebbe essere il matchwinner della Roma? Direi di sì, tantopiù che Mourinho l’ha valorizzato fino in fondo.

Scudetto possibile per i giallorossi con la carica di Mourinho o anche per la stessa Lazio… Roma e Lazio sono due buone squadra in un campionato che resta equilibrato ma le tre di testa Napoli, Inter, Milan hanno qualcosa di più rispetto alle altre.

Con una Juventus finora ridimensionata… La Juventus non bisogna mai darla per vinta perchè è squadra sempre capace di riprendersi in ogni momento della stagione!

Dove si deciderà il derby? Come al solito a centrocampo.

Il suo pronostico su Lazio Roma. Vedo un pareggio tra Lazio e Roma.

In ogni caso derby di nuovo col pubblico una grande cosa… E’ così perchè un derby che ritrova i tifosi, il pubblico è una grande cosa, dà ancora maggiore gusto, sapore alla partita. Anche un modo per cominciare a uscire anche attraverso il calcio dal Covid che tanti problemi e dolore ci ha dato…

(Franco Vittadini)



