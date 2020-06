Pronostico Lecce Milan/ Crudeli: “Liverani non può sbagliare!” (esclusiva)

Lecce e Milan tornano a giocare in campionato dopo questa pausa dovuta all’emergenza sanitaria: la sfida, valida per la 27^ giornata di Serie A, si accenderà solo alle ore 19.30 al Via del Mare. E’ dunque match importante per entrambe le formazioni, alla ripartenza della stagione calcistica, dal pronostico poi non così scontato, specie se poi ricordiamo il pareggio recuperato a San Siro solo nel turno di andata. Pure l’attesa verso la sfida tra Lecce e Milan è grande e fanno ben gola i tre punti in palio: sia per i giallorossi impegnati nella lotta salvezza in questo finale di stagione per la Serie A, che per i Diavoli, che puntano invece a un posto in Europa la prossima stagione. Per presentare Lecce Milan abbiamo sentito Tiziano Crudeli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante anche per verificare la condizione del Milan che ha disputato un buon incontro contro la Juventus in Coppa Italia.

Per il Lecce i tre punti a tutti i costi? Per il Lecce in questa partita in ottica salvezza sarà fondamentale vincere anche per crescere come qualità e condizione di gioco.

Saponara – Lapadula potrebbero far male al Milan? Sono due giocatori ex rossoneri che in effetti potrebbero creare qualche problema al Milan. Due giocatori che avevano deluso nella formazione rossonera come gli stessi Paqueta e Leao che abbiamo pagato 70 milioni di euro.

Che Milan si aspetta? Un ottimo Milan pronto a confermare la buona impressione vista contro la Juve.

La partita giusta per Calhanoglu? Calhanoglu è giocatore di talento che potrebbe essere importante in questo match. Un Calhanoglu da cui il Milan si è sempre aspettato molto quest’anno per le sue qualità calcistiche che è riuscito in alcune occasioni a dimostrare

Come giudica il Milan da un punto di vista tattico? Il reparto arretrato del Milan è di ottimo valore, come ha confermato anche la partita con la Juventus e la stessa Coppa Italia, dove la formazione rossonera non ha mai perso. E’ proprio il reparto di maggiore affidamento della squadra di Pioli. Un Pioli che in ogni caso ha tanti meriti nella gestione del Milan.

Dove si deciderà questo match? Nel reparto offensivo del Milan che troppo spesso si è dimostrato inconsistente in questo campionato con la realizzazione di soli 28 gol. 42 meno di quelli dell’Atalanta a dimostrazione di un attacco molto carente della squadra di Pioli.

Il suo pronostico su Lecce Milan. Spero che vinca il Milan, che possa portare a casa i tre punti.

Qualche rimpianto per Gattuso dopo quello che ha fatto al Napoli? I risultati parlano per lui, l’anno scorso sfiorammo la Champions con Gattuso. Un Gattuso che il Milan avrebbe potuto tenere, il suo valore di allenatore l’ha confermato ampiamente al Napoli…

(Franco Vittadini)



