PRONOSTICO LIPSIA JUVENTUS: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCUREDDU

Lipsia Juventus rappresenta la seconda partita in Champions League per i bianconeri: si gioca stasera alle 21 in Germania alla Red Bull Arena. La Juventus è reduce dalla vittoria di Marassi contro il Genoa per 3-0, sei partite senza subire gol in Serie A rappresentano un record per la squadra; nella prima giornata di Champions League la Juventus ha sconfitto a Torino 3-1 il PSV Eindhoven. Squadra che concede pochissimo, ma che in attacco dà ancora la sensazione di dover trovare i giusti automatismi.

Diretta/ Atletico Madrid Lipsia (risultato finale 2-1): la decide Gimenez! (19 settembre 2024)

Il Lipsia ha perso in Spagna 2-1 contro l’Atletico Madrid, ma in Bundesliga sta facendo generalmente bene; di fronte due squadre che fanno della difesa il loro punto di forza. Potrebbe rompere l’equilibrio qualche giocata di Vlahovic tornato a Genova con la sua doppietta in grande forma. Per presentare Lipsia Juventus, per un pronostico su questa partita e un punto sui temi principali alla Red Bull Arena, abbiamo sentito Antonello Cuccureddu. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Diretta/ Real Madrid Lipsia (risultato finale 1-1): pari Orban, ma non basta! (Champions, 5 marzo 2024)

Si gioca Lipsia Juventus, che partita sarà? Spero che sia una buona Juventus che faccia bene anche se non è una Juventus che finora ha sempre espresso un grande calcio.

Cosa teme del Lipsia? Tutte le partite internazionali sono difficili da giocare, se si considera poi che la Juventus dovrà incontrare una formazione tedesca sarà ancora più difficile. Le squadre tedesche sono forti, toste e non è facile mai affrontarle.

Difesa del Lipsia che sembra essere un punto di forza di questa squadra, sarà difficile superarla? Questa è una cosa che toccherà agli attaccanti della Juventus, che dovranno trovare il modo di superarla, di poter andare in gol.

Probabili formazioni Real Madrid Lipsia/ Quote, Ancelotti senza mezza difesa (Champions, 6 marzo 2024)

La difesa della Juventus d’altro canto è ancora imbattuta in campionato, quanto conta questo nella formazione bianconera? Importante questo, molto importante, ma conta molto anche l’attacco, purtroppo nella Juventus attuale ci sono tanti ottimi giocatori. Nessuno però in grado di saltare l’uomo nell’uno contro l’uno come facevano Causio, Del Piero.

Si è risvegliato Vlahovic contro il Genoa, pensa che possa essere decisivo in Germania? Me lo auguro: Vhahovic è un ottimo attaccante, va un po’ a corrente alternata, speriamo che stasera possa fare grandi cose.

Anche Yildiz potrebbe fare grandi cose stasera… La società ha investito tanto su di lui, crede in lui e ci sono le premesse perché possa fare bene questa stagione.

Qual è il suo pronostico su Lipsia Juventus? Spero in un successo della Juve, che si possa andare a vincere in Germania. Dopo l’esordio in Champions per 3 – 1 a favore della Juventus a Torino contro il PSV Eindhoven la possibilità di vincere anche in questa partita c’è. La Juventus mi sembra in grado di confermarsi anche a Lipsia.

(Franco Vittadini)