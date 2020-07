Pronostico Milan Bologna/ Pecci: “Pioli favorito ma sarà match difficile” (esclusiva)

Una partita da vincere quella di stasera alle ore 21,45, valida per la 34^ giornata di Serie A a San Siro tra Milan e Bologna. I rossoneri infatti sono impazienti di scendere sul campo di casa per dare seguito all’ottima striscia di risultati, che conta il successo sul Parma come più recente traguardo: Pioli infatti sogna ancora con diritto un pass per l’Europa League, ma per raggiungere tale obbiettivo non può perdere punti preziosi in giro, a partire da stasera. Pure però il Milan oggi se la vedrà un avversario ben temibile e non meno motivato a fare bene, come è il Bologna dell’ex del match Sinisa Mihajlovic. I rossoblu sono poi di ritorno da due pareggi di fila, di cui l’ultimo recuperato con il Napoli e sono ovviamente impazienti di tornare a vincere. Ci attende una bella partita, dall’esito non così scontato a questo punto della stagione. Per presentare questo match, tra Milan e Bologna, abbiamo sentito Eraldo Pecci: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che vedrà un Milan in un buon momento come è successo da quando è finito il lockdown. Un Bologna che però non rinuncerà per niente alle sue velleità di portare a casa un risultato positivo.

Come spiega questo momento positivo del Milan? Il Milan ha giocatori molto fisici, giocatori che fanno della gamba il loro attributo, la loro caratteristica principale. Questa cosa ha permesso al Milan in un momento del campionato anche dove si gioca ogni tre giorni di approfittarne.

Che tipo di incontro si attende dai rossoneri? Mi attendo un Milan che cerchi di adeguarsi un po’ al gioco sbarazzino del Bologna, un Bologna che fa sempre la partita e ci prova sempre. La forza del Milan è quella di adattarsi alle varie soluzioni di gioco e sapere portare a termine il suo calcio.

Ibrahimovic insostituibile nel Milan… Ibrahomovic questa stagione è stato importante per il Milan, ha dato molto alla formazione rossonera. In questo momento però non è al top.

Che Bologna si aspetta a San Siro? Un Bologna pronto a giocarsi la sua partita come ha fatto a San Siro con l’Inter dove ha peraltro vinto.

Soriano uomo match per il Bologna? No direi di no, non esistono più uomini partita, solo Messi può esserlo…

E Cristiano Ronaldo? No solo Messi, Cristiano Ronaldo non è un uomo partita!

Il suo pronostico su Milan Bologna. Vedo favorito il Milan, ma credo proprio che il Bologna si possa giocare fino in fondo le sue chances.

